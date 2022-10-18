https://ria.ru/20221018/eysk-1824945635.html

Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека

Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека - РИА Новости, 18.10.2022

Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека

Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25, сообщила вице-губернатор Краснодарского... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:11

2022-10-18T18:11

2022-10-18T18:21

ейск

крушение су-34 в ейске

происшествия

здоровье - общество

краснодарский край

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова."Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, трое - в тяжелой), в том числе двое беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение - три пациента", - написала Минькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что психологическую помощь получили 198 человек.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

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краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, здоровье - общество, краснодарский край