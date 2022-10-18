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Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека - РИА Новости, 18.10.2022
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Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека - РИА Новости, 18.10.2022
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25, сообщила вице-губернатор Краснодарского... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:11
2022-10-18T18:21
ейск
крушение су-34 в ейске
происшествия
здоровье - общество
краснодарский край
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова."Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, трое - в тяжелой), в том числе двое беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение - три пациента", - написала Минькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что психологическую помощь получили 198 человек.
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ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, здоровье - общество, краснодарский край
Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край
18:11 18.10.2022 (обновлено: 18:21 18.10.2022)
 
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека

Число раненных во время крушения Су-34 в Ейске составляет 43 человека, из них девять детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
"Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, трое - в тяжелой), в том числе двое беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение - три пациента", - написала Минькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что психологическую помощь получили 198 человек.
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ЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеПроисшествияЗдоровье - ОбществоКраснодарский край
 
 
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