https://ria.ru/20221018/eysk-1824945635.html
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека - РИА Новости, 18.10.2022
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25, сообщила вице-губернатор Краснодарского... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:11
2022-10-18T18:11
2022-10-18T18:21
ейск
крушение су-34 в ейске
происшествия
здоровье - общество
краснодарский край
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека, из них 9 детей, в стационарах находится 25, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова."Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, трое - в тяжелой), в том числе двое беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение - три пациента", - написала Минькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что психологическую помощь получили 198 человек.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, здоровье - общество, краснодарский край
Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край
18:11 18.10.2022 (обновлено: 18:21 18.10.2022)
Общее число пострадавших в результате ЧП в Ейске составляет 43 человека
Число раненных во время крушения Су-34 в Ейске составляет 43 человека, из них девять детей