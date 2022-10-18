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Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 18.10.2022
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Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек
Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 18.10.2022
Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек
Число погибших из-за пожара в многоэтажке в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:04
2022-10-18T18:40
ейск
крушение су-34 в ейске
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажке в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.Как уточнила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова, пятнадцатым погибшим при пожаре в Ейске стал 51-летний пациент, который скончался в больнице.Она добавила, что всего пострадали 43 человека."Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 — средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии), в том числе две беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение — три пациента", — пояснила вице-губернатор.Ранее сообщалось о 14 погибших и 26 пострадавших.Четверых пострадавших перевезли для лечения в Краснодар. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии и "вызывает большие тревоги" у медиков, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.Днем губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились.Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Загорелись первые пять этажей многоквартирного дома.Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения истребителя.В СК рассказали, что на месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. Сотрудники ведомства допросили летчиков и персонал аэродрома, изъяли бортовые самописцы, образцы топлива и документацию.Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
18:04 18.10.2022 (обновлено: 18:40 18.10.2022)
 
Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек

Число погибших после пожара в доме в Ейске из-за падения Су-34 достигло 15 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России у многоэтажного дома, поврежденного в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС России у многоэтажного дома, поврежденного в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС России у многоэтажного дома, поврежденного в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажке в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Число погибших увеличилось до 15", — сказал собеседник агентства.

Как уточнила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова, пятнадцатым погибшим при пожаре в Ейске стал 51-летний пациент, который скончался в больнице.
Она добавила, что всего пострадали 43 человека.
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 17:44
Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске
"Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 — средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии), в том числе две беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение — три пациента", — пояснила вице-губернатор.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 26 пострадавших.
Четверых пострадавших перевезли для лечения в Краснодар. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии и "вызывает большие тревоги" у медиков, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Днем губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились.
Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.
После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Загорелись первые пять этажей многоквартирного дома.
Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:23
Разбившийся в Ейске Су-34 восстановят для проведения экспертизы
Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения истребителя.
В СК рассказали, что на месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. Сотрудники ведомства допросили летчиков и персонал аэродрома, изъяли бортовые самописцы, образцы топлива и документацию.
Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 16:12
Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться с 18:00
 
ЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеПроисшествияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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