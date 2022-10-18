https://ria.ru/20221018/eysk-1824943615.html

Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек

Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек - РИА Новости, 18.10.2022

Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек

Число погибших из-за пожара в многоэтажке в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:04

2022-10-18T18:04

2022-10-18T18:40

ейск

крушение су-34 в ейске

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажке в Ейске увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.Как уточнила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова, пятнадцатым погибшим при пожаре в Ейске стал 51-летний пациент, который скончался в больнице.Она добавила, что всего пострадали 43 человека."Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 — средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии), в том числе две беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение — три пациента", — пояснила вице-губернатор.Ранее сообщалось о 14 погибших и 26 пострадавших.Четверых пострадавших перевезли для лечения в Краснодар. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии и "вызывает большие тревоги" у медиков, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.Днем губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились.Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Загорелись первые пять этажей многоквартирного дома.Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения истребителя.В СК рассказали, что на месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. Сотрудники ведомства допросили летчиков и персонал аэродрома, изъяли бортовые самописцы, образцы топлива и документацию.Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

https://ria.ru/20221018/eysk-1824938329.html

https://ria.ru/20221018/samolet-1824949185.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)