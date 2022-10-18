https://ria.ru/20221018/eysk-1824938468.html
Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко
Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.10.2022
Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко
Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Ейске всего достаточно и хватает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:44
2022-10-18T17:44
2022-10-18T17:44
происшествия
михаил мурашко
ейск
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краснодар
су-34
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Ейске всего достаточно и хватает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Всего хватает, всего достаточно: и специалистов, и лекарственных препаратов, все есть", - сказал Мурашко журналистам.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.Один пострадавший в Ейске переведён на лечение в Краснодар, он в крайне тяжелом состоянии, всего под наблюдением медиков после ЧП остаются 23 человека, сообщил во вторник Мурашко.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824925674.html
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происшествия, михаил мурашко, ейск, россия, краснодар, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Михаил Мурашко, Ейск, Россия, Краснодар, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко
Мурашко: для оказания медицинской помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое