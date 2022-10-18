https://ria.ru/20221018/eysk-1824938468.html

Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко

Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.10.2022

Для помощи пострадавшим в Ейске есть все необходимое, заявил Мурашко

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Ейске всего достаточно и хватает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:44

2022-10-18T17:44

2022-10-18T17:44

происшествия

михаил мурашко

ейск

россия

краснодар

су-34

крушение су-34 в ейске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Для оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Ейске всего достаточно и хватает, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Всего хватает, всего достаточно: и специалистов, и лекарственных препаратов, все есть", - сказал Мурашко журналистам.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.Один пострадавший в Ейске переведён на лечение в Краснодар, он в крайне тяжелом состоянии, всего под наблюдением медиков после ЧП остаются 23 человека, сообщил во вторник Мурашко.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824925674.html

ейск

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, михаил мурашко, ейск, россия, краснодар, су-34, крушение су-34 в ейске