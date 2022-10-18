https://ria.ru/20221018/eysk-1824849347.html
Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске
Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших в Ейске, а также попросила омбудсмена... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:09
2022-10-18T13:09
2022-10-18T13:09
происшествия
татьяна москалькова
сергей мышак
краснодарский край
ейск
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:143:3009:1836_1920x0_80_0_0_cda1dde200a9daf70f04078869385bdf.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших в Ейске, а также попросила омбудсмена Краснодарского края Сергея Мышака помочь пострадавшим."В связи со страшной трагедией в городе Ейске выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу нашего коллегу из Краснодарского края Сергея Валентиновича Мышака при необходимости оказать помощь людям в рамках своей компетенции", - написала Москалькова и добавила, что готова "сделать все" от нее возможное в этой ситуации.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Отмечалось, что в ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824833140.html
краснодарский край
ейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_99021a3743e37222a2d3e8f8d502184e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, татьяна москалькова, сергей мышак, краснодарский край, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Татьяна Москалькова, Сергей Мышак, Краснодарский край, Ейск, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске
Москалькова попросила омбудсмена Краснодарского края помочь пострадавшим в Ейске