https://ria.ru/20221018/eysk-1824849347.html

Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске

Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших в Ейске, а также попросила омбудсмена... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:09

2022-10-18T13:09

2022-10-18T13:09

происшествия

татьяна москалькова

сергей мышак

краснодарский край

ейск

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:143:3009:1836_1920x0_80_0_0_cda1dde200a9daf70f04078869385bdf.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших в Ейске, а также попросила омбудсмена Краснодарского края Сергея Мышака помочь пострадавшим."В связи со страшной трагедией в городе Ейске выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу нашего коллегу из Краснодарского края Сергея Валентиновича Мышака при необходимости оказать помощь людям в рамках своей компетенции", - написала Москалькова и добавила, что готова "сделать все" от нее возможное в этой ситуации.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Отмечалось, что в ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824833140.html

краснодарский край

ейск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, татьяна москалькова, сергей мышак, краснодарский край, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске