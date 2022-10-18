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Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
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Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске
Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших в Ейске, а также попросила омбудсмена... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:09
2022-10-18T13:09
происшествия
татьяна москалькова
сергей мышак
краснодарский край
ейск
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших в Ейске, а также попросила омбудсмена Краснодарского края Сергея Мышака помочь пострадавшим."В связи со страшной трагедией в городе Ейске выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу нашего коллегу из Краснодарского края Сергея Валентиновича Мышака при необходимости оказать помощь людям в рамках своей компетенции", - написала Москалькова и добавила, что готова "сделать все" от нее возможное в этой ситуации.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Отмечалось, что в ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
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происшествия, татьяна москалькова, сергей мышак, краснодарский край, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Татьяна Москалькова, Сергей Мышак, Краснодарский край, Ейск, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
13:09 18.10.2022
 
Москалькова попросила краснодарского омбудсмена помочь пострадавшим в Ейске

Москалькова попросила омбудсмена Краснодарского края помочь пострадавшим в Ейске

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших в Ейске, а также попросила омбудсмена Краснодарского края Сергея Мышака помочь пострадавшим.
"В связи со страшной трагедией в городе Ейске выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу нашего коллегу из Краснодарского края Сергея Валентиновича Мышака при необходимости оказать помощь людям в рамках своей компетенции", - написала Москалькова и добавила, что готова "сделать все" от нее возможное в этой ситуации.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Отмечалось, что в ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 12:15
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске
 
ПроисшествияТатьяна МоскальковаСергей МышакКраснодарский крайЕйскРоссияСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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