https://ria.ru/20221018/eysk-1824833140.html

Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске

Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:15

2022-10-18T12:15

2022-10-18T12:15

происшествия

россия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", - сказал Песков. Он напомнил, что региональные и федеральные власти по поручению президента приняли экстренные меры по организации помощи пострадавшим.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались а на месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо. По последним данным оперштаба, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824813944.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков