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Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
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Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:15
2022-10-18T12:15
происшествия
россия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", - сказал Песков. Он напомнил, что региональные и федеральные власти по поручению президента приняли экстренные меры по организации помощи пострадавшим.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались а на месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо. По последним данным оперштаба, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
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происшествия, россия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:15 18.10.2022
 
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске

Песков: Путин глубоко соболезнует семьям, потерявшим близких из-за катастрофы в Ейске

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", - сказал Песков. Он напомнил, что региональные и федеральные власти по поручению президента приняли экстренные меры по организации помощи пострадавшим.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались а на месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо. По последним данным оперштаба, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
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ПроисшествияРоссияЕйскСу-34Крушение Су-34 в ЕйскеКраснодарский крайВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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