https://ria.ru/20221018/eysk-1824833140.html
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:15
2022-10-18T12:15
2022-10-18T12:15
происшествия
россия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", - сказал Песков. Он напомнил, что региональные и федеральные власти по поручению президента приняли экстренные меры по организации помощи пострадавшим.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались а на месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо. По последним данным оперштаба, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824813944.html
россия
ейск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, владимир путин, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин выразил соболезнования семьям, потерявшим близких из-за ЧП в Ейске
Песков: Путин глубоко соболезнует семьям, потерявшим близких из-за катастрофы в Ейске
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли своих близких в результате крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", - сказал Песков. Он напомнил, что региональные и федеральные власти по поручению президента приняли экстренные меры по организации помощи пострадавшим.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались а на месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо. По последним данным оперштаба, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.