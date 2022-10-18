https://ria.ru/20221018/eysk-1824813944.html

Жительница Ейска рассказала о пожаре после падения Су-34

Жительница Ейска рассказала о пожаре после падения Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022

Жительница Ейска рассказала о пожаре после падения Су-34

Жительница Ейска Галина Шумкова рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей крушения самолета во дворе соседнего дома и видела, как языки пламени быстро... РИА Новости, 18.10.2022

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происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Жительница Ейска Галина Шумкова рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей крушения самолета во дворе соседнего дома и видела, как языки пламени быстро достигли девятого этажа.По словам Шумковой, в момент крушения она была у себя в квартире."Услышала сильный грохот. Я сразу побежала к окну и увидела сильный пожар. Сначала огонь был только внизу, потом он распространялся все время вверх и достиг девятых этажей. Очень быстро приехали службы: пожарные, полиция, военные. Начали тушить, но огонь быстро распространялся, языки пламени шли вверх", - рассказала женщина.По словам собеседницы, в том доме, но в другой его половине, живет ее мама, с ней все в порядке.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824785633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дом зашатался": очевидцы рассказали о первых моментах крушения самолета Су-34 в Ейске Ейск. Жильцы дома, во дворе которого вчера упал самолет рассказывают о произошедшем 2022-10-18T11:17 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске