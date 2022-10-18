https://ria.ru/20221018/eysk-1824813944.html
Жительница Ейска рассказала о пожаре после падения Су-34
Жительница Ейска рассказала о пожаре после падения Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
Жительница Ейска рассказала о пожаре после падения Су-34
Жительница Ейска Галина Шумкова рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей крушения самолета во дворе соседнего дома и видела, как языки пламени быстро... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:17
2022-10-18T11:17
2022-10-18T11:17
происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Жительница Ейска Галина Шумкова рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей крушения самолета во дворе соседнего дома и видела, как языки пламени быстро достигли девятого этажа.По словам Шумковой, в момент крушения она была у себя в квартире."Услышала сильный грохот. Я сразу побежала к окну и увидела сильный пожар. Сначала огонь был только внизу, потом он распространялся все время вверх и достиг девятых этажей. Очень быстро приехали службы: пожарные, полиция, военные. Начали тушить, но огонь быстро распространялся, языки пламени шли вверх", - рассказала женщина.По словам собеседницы, в том доме, но в другой его половине, живет ее мама, с ней все в порядке.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824785633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Дом зашатался": очевидцы рассказали о первых моментах крушения самолета Су-34 в Ейске
Ейск. Жильцы дома, во дворе которого вчера упал самолет рассказывают о произошедшем
2022-10-18T11:17
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
Жительница Ейска рассказала о пожаре после падения Су-34
Жительница Ейска рассказала, как быстро огонь достиг 9-го этажа дома после падения Су-34
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Жительница Ейска Галина Шумкова рассказала РИА Новости, что стала свидетельницей крушения самолета во дворе соседнего дома и видела, как языки пламени быстро достигли девятого этажа.
По словам Шумковой, в момент крушения она была у себя в квартире.
"Услышала сильный грохот. Я сразу побежала к окну и увидела сильный пожар. Сначала огонь был только внизу, потом он распространялся все время вверх и достиг девятых этажей. Очень быстро приехали службы: пожарные, полиция, военные. Начали тушить, но огонь быстро распространялся, языки пламени шли вверх", - рассказала женщина.
По словам собеседницы, в том доме, но в другой его половине, живет ее мама, с ней все в порядке.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.