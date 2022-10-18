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Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии - РИА Новости, 18.10.2022
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Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии
Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии - РИА Новости, 18.10.2022
Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии
Разбор завалов на месте ЧП в Ейске начнется после того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, сообщил глава кубанского главка МЧС... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:42
2022-10-18T10:42
происшествия
жилье
ейск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Разбор завалов на месте ЧП в Ейске начнется после того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, сообщил глава кубанского главка МЧС Олег Волынкин."После того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, мы заходим с тяжёлой техникой на разбор завалов", - сказал Волынкин журналистам.По его словам, работать комиссия будет в районе обеда.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
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происшествия, жилье, ейск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Ейск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
10:42 18.10.2022
 
Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии

МЧС заявило, что разбор завалов в Ейске начнут после работы комиссии по ЧП с авиацией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Разбор завалов на месте ЧП в Ейске начнется после того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, сообщил глава кубанского главка МЧС Олег Волынкин.
"После того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, мы заходим с тяжёлой техникой на разбор завалов", - сказал Волынкин журналистам.
По его словам, работать комиссия будет в районе обеда.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
Сотрудники полиции у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:31
В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета
 
ПроисшествияЖильеЕйскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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