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Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии

Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии - РИА Новости, 18.10.2022

Разбор завалов в Ейске начнут после работы специальной комиссии

Разбор завалов на месте ЧП в Ейске начнется после того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, сообщил глава кубанского главка МЧС... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:42

2022-10-18T10:42

2022-10-18T10:42

происшествия

жилье

ейск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Разбор завалов на месте ЧП в Ейске начнется после того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, сообщил глава кубанского главка МЧС Олег Волынкин."После того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, мы заходим с тяжёлой техникой на разбор завалов", - сказал Волынкин журналистам.По его словам, работать комиссия будет в районе обеда.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

https://ria.ru/20221018/shkola-1824795615.html

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происшествия, жилье, ейск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске