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С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы

С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы - РИА Новости, 18.10.2022

С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы

С места крушения самолета в Ейске изъяты бортовые самописцы, по которым назначены экспертизы, и образцы топлива, допрашиваются летчики, сообщается в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:35

2022-10-18T10:35

2022-10-18T10:49

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С места крушения самолета в Ейске изъяты бортовые самописцы, по которым назначены экспертизы, и образцы топлива, допрашиваются летчики, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

ейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, следственный комитет россии (ск рф), видео