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С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы - РИА Новости, 18.10.2022
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С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы
С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы - РИА Новости, 18.10.2022
С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы
С места крушения самолета в Ейске изъяты бортовые самописцы, по которым назначены экспертизы, и образцы топлива, допрашиваются летчики, сообщается в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:35
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происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С места крушения самолета в Ейске изъяты бортовые самописцы, по которым назначены экспертизы, и образцы топлива, допрашиваются летчики, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
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Следственные действия на месте крушения самолета Су-34
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происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Следственный комитет России (СК РФ)
С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С места крушения самолета в Ейске изъяты бортовые самописцы, по которым назначены экспертизы, и образцы топлива, допрашиваются летчики, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
2022-10-18T10:35
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10:35 18.10.2022 (обновлено: 10:49 18.10.2022)
 
С места крушения Су-34 в Ейске изъяли бортовые самописцы

СК изъял с места крушения Су-34 в Ейске бортовые самописцы, по ним проведут экспертизы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С места крушения самолета в Ейске изъяты бортовые самописцы, по которым назначены экспертизы, и образцы топлива, допрашиваются летчики, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - говорится в сообщении.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
 
ПроисшествияЕйскСу-34Крушение Су-34 в ЕйскеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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