Рейтинг@Mail.ru
Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/eysk-1824796870.html
Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске
Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске
Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения военного Су-34 в Ейске, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:33
2022-10-18T11:23
происшествия
крушение су-34 в ейске
ейск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824797884_0:0:2283:1284_1920x0_80_0_0_290f2c2de6c20ce10ffd587e6c9b37bd.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения военного Су-34 в Ейске, сообщил СК в Telegram-канале.На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра.СК открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.Четырех пациентов перевели в больницу краевого центра.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824787981.html
ейск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Дом зашатался": очевидцы рассказали о первых моментах крушения самолета Су-34 в Ейске
Ейск. Жильцы дома, во дворе которого вчера упал самолет рассказывают о произошедшем
2022-10-18T10:33
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824797884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_055491f56d368c69dd08b4ca37fefd30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крушение су-34 в ейске, ейск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Крушение Су-34 в Ейске, Ейск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:33 18.10.2022 (обновлено: 11:23 18.10.2022)
 
Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске

СК рассматривает неисправность самолета как основную версию авиакатастрофы в Ейске

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения военного Су-34 в Ейске, сообщил СК в Telegram-канале.
На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра.
"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", — говорится в публикации.
СК открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.
После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.
По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.
Четырех пациентов перевели в больницу краевого центра.
Многоэтажный дом, поврежденный в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 09:55
Аварийные работы в доме, на который упал Су-34, завершат в течение суток
 
ПроисшествияКрушение Су-34 в ЕйскеЕйскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала