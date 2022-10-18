10:33 18.10.2022 (обновлено: 11:23 18.10.2022)
Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске
СК рассматривает неисправность самолета как основную версию авиакатастрофы в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Автомобили Следственного комитета у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения военного Су-34 в Ейске, сообщил СК в Telegram-канале.
На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра.
"Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", — говорится в публикации.
СК открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.
После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.
По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.
Четырех пациентов перевели в больницу краевого центра.