https://ria.ru/20221018/eysk-1824796870.html

Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске

Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Следствие назвало основную версию крушения самолета в Ейске

Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения военного Су-34 в Ейске, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:33

2022-10-18T10:33

2022-10-18T11:23

происшествия

крушение су-34 в ейске

ейск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения военного Су-34 в Ейске, сообщил СК в Telegram-канале.На месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра.СК открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.Четырех пациентов перевели в больницу краевого центра.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824787981.html

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россия

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"Дом зашатался": очевидцы рассказали о первых моментах крушения самолета Су-34 в Ейске Ейск. Жильцы дома, во дворе которого вчера упал самолет рассказывают о произошедшем 2022-10-18T10:33 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, крушение су-34 в ейске, ейск, россия, следственный комитет россии (ск рф)