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Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета - РИА Новости, 18.10.2022
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Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета
Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета - РИА Новости, 18.10.2022
Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета
Жительница пострадавшего при ЧП в Ейске дома рассказала РИА Новости, что видела из своей квартиры на девятом этаже летящий самолет перед его падением во двор. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:11
2022-10-18T10:16
происшествия
жилье
ейск
россия
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Жительница пострадавшего при ЧП в Ейске дома рассказала РИА Новости, что видела из своей квартиры на девятом этаже летящий самолет перед его падением во двор."Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы. Деревья полыхали. И тут же нам объявили всем спускаться, эвакуироваться. Мы сами вышли, у меня сын первой группы. Я его вывела", - рассказала женщина.По ее словам, во время эвакуации она успела взять только документы, пришла к дому, чтобы забрать вещи для себя и сына.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
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происшествия, жилье, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Ейск, Россия, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
10:11 18.10.2022 (обновлено: 10:16 18.10.2022)
 
Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета

Жительница поврежденного дома в Ейске видела летящий самолет перед его падением

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМногоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Жительница пострадавшего при ЧП в Ейске дома рассказала РИА Новости, что видела из своей квартиры на девятом этаже летящий самолет перед его падением во двор.
"Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы. Деревья полыхали. И тут же нам объявили всем спускаться, эвакуироваться. Мы сами вышли, у меня сын первой группы. Я его вывела", - рассказала женщина.
По ее словам, во время эвакуации она успела взять только документы, пришла к дому, чтобы забрать вещи для себя и сына.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:06
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ПроисшествияЖильеЕйскРоссияКраснодарский крайСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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