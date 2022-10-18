10:11 18.10.2022 (обновлено: 10:16 18.10.2022)
Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета
Жительница поврежденного дома в Ейске видела летящий самолет перед его падением
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМногоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Жительница пострадавшего при ЧП в Ейске дома рассказала РИА Новости, что видела из своей квартиры на девятом этаже летящий самолет перед его падением во двор.
"Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы. Деревья полыхали. И тут же нам объявили всем спускаться, эвакуироваться. Мы сами вышли, у меня сын первой группы. Я его вывела", - рассказала женщина.
По ее словам, во время эвакуации она успела взять только документы, пришла к дому, чтобы забрать вещи для себя и сына.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.