https://ria.ru/20221018/eysk-1824791095.html

Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета

Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета - РИА Новости, 18.10.2022

Жительница дома в Ейске рассказала о первых мгновениях крушения самолета

Жительница пострадавшего при ЧП в Ейске дома рассказала РИА Новости, что видела из своей квартиры на девятом этаже летящий самолет перед его падением во двор. РИА Новости, 18.10.2022

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2022-10-18T10:11

2022-10-18T10:16

происшествия

жилье

ейск

россия

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Жительница пострадавшего при ЧП в Ейске дома рассказала РИА Новости, что видела из своей квартиры на девятом этаже летящий самолет перед его падением во двор."Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы. Деревья полыхали. И тут же нам объявили всем спускаться, эвакуироваться. Мы сами вышли, у меня сын первой группы. Я его вывела", - рассказала женщина.По ее словам, во время эвакуации она успела взять только документы, пришла к дому, чтобы забрать вещи для себя и сына.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824789897.html

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происшествия, жилье, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске