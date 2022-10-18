https://ria.ru/20221018/eysk-1824790596.html

Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет

Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет - РИА Новости, 18.10.2022

Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет

Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, жители несут игрушки и цветы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:10

2022-10-18T10:10

2022-10-18T13:09

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, жители несут игрушки и цветы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром во вторник жители Ейска начали приносить цветы и игрушки к дому в память о погибших.Цветы к народному мемориалу возложил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

ейск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игрушки и цветы – утро во дворе многоэтажного дома после крушения самолета Су-34 Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет 2022-10-18T10:10 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске