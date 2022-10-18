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Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет - РИА Новости, 18.10.2022
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Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет - РИА Новости, 18.10.2022
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, жители несут игрушки и цветы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:10
2022-10-18T13:09
происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, жители несут игрушки и цветы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром во вторник жители Ейска начали приносить цветы и игрушки к дому в память о погибших.Цветы к народному мемориалу возложил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
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Игрушки и цветы – утро во дворе многоэтажного дома после крушения самолета Су-34
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
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происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
10:10 18.10.2022 (обновлено: 13:09 18.10.2022)
 
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет

Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет Су-34

Читать ria.ru в
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, жители несут игрушки и цветы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром во вторник жители Ейска начали приносить цветы и игрушки к дому в память о погибших.
Цветы к народному мемориалу возложил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСтихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
 
ПроисшествияЕйскСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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