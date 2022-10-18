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Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет - РИА Новости, 18.10.2022
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, жители несут игрушки и цветы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:10
2022-10-18T10:10
2022-10-18T13:09
происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет, жители несут игрушки и цветы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром во вторник жители Ейска начали приносить цветы и игрушки к дому в память о погибших.Цветы к народному мемориалу возложил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
ейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Игрушки и цветы – утро во дворе многоэтажного дома после крушения самолета Су-34
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
2022-10-18T10:10
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
10:10 18.10.2022 (обновлено: 13:09 18.10.2022)
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
Народный мемориал образовался у дома в Ейске, во двор которого упал самолет Су-34