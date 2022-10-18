https://ria.ru/20221018/eysk-1824789897.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске
Трое из четырех пострадавших, перевезенных из Ейска в Краснодар, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, сообщила вице-губернатор Кубани... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:06
2022-10-18T10:06
2022-10-18T10:07
происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Трое из четырех пострадавших, перевезенных из Ейска в Краснодар, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.Четверо пострадавших ночью были доставлены санавиацией в Краснодар."17-летний парень находится в стабильно тяжелом состоянии, на ИВЛ. У него отравление угарным газом и ожог дыхательных путей. 51-летний пациент с 80% ожогами тела находится в крайне тяжелом состоянии. У него переломы конечностей и отравление угарным газом. 73-летняя женщина в тяжелом стабильном состоянии, также на ИВЛ. 5-летняя девочка также в тяжелом стабильном состоянии. На КТ обнаружен отёк мозга с ишемическими повреждениями. Отравление продуктами горения. Проводится интенсивная терапия, ребенок на ИВЛ", - написала она в Telegram-канале.По словам Миньковой, все пациенты находятся в реанимации.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824787981.html
ейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следственные действия на месте крушения самолета Су-34
Следственные действия на месте крушения самолета Су-34
2022-10-18T10:06
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
10:06 18.10.2022 (обновлено: 10:07 18.10.2022)
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске
Вице-губернатор Минькова: один пострадавший в Ейске находится в крайне тяжелом состоянии
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости.
Трое из четырех пострадавших, перевезенных из Ейска в Краснодар, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, сообщила
вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
Четверо пострадавших ночью были доставлены санавиацией в Краснодар.
"17-летний парень находится в стабильно тяжелом состоянии, на ИВЛ. У него отравление угарным газом и ожог дыхательных путей. 51-летний пациент с 80% ожогами тела находится в крайне тяжелом состоянии. У него переломы конечностей и отравление угарным газом. 73-летняя женщина в тяжелом стабильном состоянии, также на ИВЛ. 5-летняя девочка также в тяжелом стабильном состоянии. На КТ обнаружен отёк мозга с ишемическими повреждениями. Отравление продуктами горения. Проводится интенсивная терапия, ребенок на ИВЛ", - написала она в Telegram-канале.
По словам Миньковой, все пациенты находятся в реанимации.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.