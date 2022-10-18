https://ria.ru/20221018/eysk-1824789897.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске

Трое из четырех пострадавших, перевезенных из Ейска в Краснодар, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, сообщила вице-губернатор Кубани... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:06

2022-10-18T10:06

2022-10-18T10:07

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Трое из четырех пострадавших, перевезенных из Ейска в Краснодар, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.Четверо пострадавших ночью были доставлены санавиацией в Краснодар."17-летний парень находится в стабильно тяжелом состоянии, на ИВЛ. У него отравление угарным газом и ожог дыхательных путей. 51-летний пациент с 80% ожогами тела находится в крайне тяжелом состоянии. У него переломы конечностей и отравление угарным газом. 73-летняя женщина в тяжелом стабильном состоянии, также на ИВЛ. 5-летняя девочка также в тяжелом стабильном состоянии. На КТ обнаружен отёк мозга с ишемическими повреждениями. Отравление продуктами горения. Проводится интенсивная терапия, ребенок на ИВЛ", - написала она в Telegram-канале.По словам Миньковой, все пациенты находятся в реанимации.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824787981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия на месте крушения самолета Су-34 Следственные действия на месте крушения самолета Су-34 2022-10-18T10:06 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске