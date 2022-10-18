https://ria.ru/20221018/eysk-1824787645.html
Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует
Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует - РИА Новости, 18.10.2022
Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует
Угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет, на данный момент нет, сообщил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T09:52
2022-10-18T09:52
2022-10-18T09:57
происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет, на данный момент нет, сообщил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин."Угрозы обрушения на данный момент нет", - сказал Волынкин журналистам.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
ейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следственные действия на месте крушения самолета Су-34
Следственные действия на месте крушения самолета Су-34
2022-10-18T09:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет, на данный момент нет, сообщил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.
2022-10-18T09:52
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PT0M30S
09:52 18.10.2022 (обновлено: 09:57 18.10.2022)
Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует
Глава МЧС Кубани Волынкин: угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, отсутствует