https://ria.ru/20221018/eysk-1824787645.html

Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует

Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует - РИА Новости, 18.10.2022

Угроза обрушения дома в Ейске, где упал Су-34, на данный момент отсутствует

Угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет, на данный момент нет, сообщил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:52

2022-10-18T09:52

2022-10-18T09:57

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824786993_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1da087522348f4d5968d90a4442dcf9b.jpg

ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Угрозы обрушения дома в Ейске, во двор которого упал самолет, на данный момент нет, сообщил глава ГУМЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин."Угрозы обрушения на данный момент нет", - сказал Волынкин журналистам.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

ейск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия на месте крушения самолета Су-34 Следственные действия на месте крушения самолета Су-34 2022-10-18T09:52 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео