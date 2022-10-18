https://ria.ru/20221018/eysk-1824785633.html
Житель дома в Ейске, где упал самолет, спасался от огня по газовой трубе
Житель дома в Ейске, где упал самолет, спасался от огня по газовой трубе - РИА Новости, 18.10.2022
Житель дома в Ейске, где упал самолет, спасался от огня по газовой трубе
Житель дома в Ейске, на который упал самолет, заявил РИА Новости, что ему пришлось спасаться от пожара по газовой трубе со второго этажа. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T09:41
2022-10-18T09:41
2022-10-18T09:44
происшествия
жилье
ейск
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Житель дома в Ейске, на который упал самолет, заявил РИА Новости, что ему пришлось спасаться от пожара по газовой трубе со второго этажа."Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог, было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по трубе газовой спустился вниз со второго этажа", - рассказал Валентин.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824775020.html
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происшествия, жилье, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Ейск, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
09:41 18.10.2022 (обновлено: 09:44 18.10.2022)
Житель дома в Ейске, где упал самолет, спасался от огня по газовой трубе
Житель поврежденного дома в Ейске рассказал, что спасался от пожара по газовой трубе