https://ria.ru/20221018/eysk-1824785633.html

Житель дома в Ейске, где упал самолет, спасался от огня по газовой трубе

Житель дома в Ейске, где упал самолет, спасался от огня по газовой трубе - РИА Новости, 18.10.2022

Житель дома в Ейске, где упал самолет, спасался от огня по газовой трубе

Житель дома в Ейске, на который упал самолет, заявил РИА Новости, что ему пришлось спасаться от пожара по газовой трубе со второго этажа. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:41

2022-10-18T09:41

2022-10-18T09:44

происшествия

жилье

ейск

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Житель дома в Ейске, на который упал самолет, заявил РИА Новости, что ему пришлось спасаться от пожара по газовой трубе со второго этажа."Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог, было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по трубе газовой спустился вниз со второго этажа", - рассказал Валентин.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824775020.html

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происшествия, жилье, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске