Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/eysk-1824762231.html
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске
Взрыва после падения самолета в Ейске не было, пожар возник в результате разлива горючего, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:01
2022-10-18T03:02
происшествия
александр куренков (мчс)
ейск
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
крушение су-34 в ейске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824722241_0:279:2671:1781_1920x0_80_0_0_ca8848d4833ddfdc44116c4dec4e6105.jpg
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости.&nbsp;Взрыва после падения самолета в Ейске не было, пожар возник в результате разлива горючего, заявил глава МЧС Александр Куренков.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824758992.html
ейск
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824722241_176:0:2671:1871_1920x0_80_0_0_af5bb6d06fe48193fb71b7896f59612d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр куренков (мчс), ейск, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Ейск, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
03:01 18.10.2022 (обновлено: 03:02 18.10.2022)
 
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске

Глава МЧС Куренков заявил, что взрыва после падения самолета Су-34 в Ейске не было

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Взрыва после падения самолета в Ейске не было, пожар возник в результате разлива горючего, заявил глава МЧС Александр Куренков.
"Сегодня в 18.10 произошло падение СУ-34, при падении самолет ударился об дом, разрушился. При разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было", - сказал Куренков журналистам.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
01:43
Мурашко сообщил о троих погибших в результате падения Су-34 в Ейске
 
ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)ЕйскКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала