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Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске
Взрыва после падения самолета в Ейске не было, пожар возник в результате разлива горючего, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:01
2022-10-18T03:01
2022-10-18T03:02
происшествия
александр куренков (мчс)
ейск
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Взрыва после падения самолета в Ейске не было, пожар возник в результате разлива горючего, заявил глава МЧС Александр Куренков.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
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происшествия, александр куренков (мчс), ейск, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Ейск, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
03:01 18.10.2022 (обновлено: 03:02 18.10.2022)
Глава МЧС Куренков рассказал о причине пожара после падения Су-34 в Ейске
Глава МЧС Куренков заявил, что взрыва после падения самолета Су-34 в Ейске не было