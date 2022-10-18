https://ria.ru/20221018/eysk-1824758569.html
Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске
Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске
Одиннадцать человек находятся в больнице после падения самолета в Ейске, из них две - беременных, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:32
2022-10-18T01:32
2022-10-18T01:54
происшествия
михаил мурашко
ейск
россия
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824720766_0:213:2137:1415_1920x0_80_0_0_4a68e698ebc06de13292e3ece2ef21d0.jpg
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек находятся в больнице после падения самолета в Ейске, из них две - беременных, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824754716.html
ейск
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824720766_0:0:2080:1560_1920x0_80_0_0_f3d37e84f3df51eb65e1fadadd44ed8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил мурашко, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Михаил Мурашко, Ейск, Россия, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
01:32 18.10.2022 (обновлено: 01:54 18.10.2022)
Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске
Глава Минздрава Мурашко: после падения Су-34 в Ейске в больнице находятся 11 человек