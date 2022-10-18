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Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
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Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске
Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске
Одиннадцать человек находятся в больнице после падения самолета в Ейске, из них две - беременных, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:32
2022-10-18T01:54
происшествия
михаил мурашко
ейск
россия
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек находятся в больнице после падения самолета в Ейске, из них две - беременных, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь.
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происшествия, михаил мурашко, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Михаил Мурашко, Ейск, Россия, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
01:32 18.10.2022 (обновлено: 01:54 18.10.2022)
 
Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске

Глава Минздрава Мурашко: после падения Су-34 в Ейске в больнице находятся 11 человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВ Ейске потерпел крушение самолет Су-34
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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В Ейске потерпел крушение самолет Су-34. Архивное фото
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек находятся в больнице после падения самолета в Ейске, из них две - беременных, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"На госпитализации находится сейчас в общей сложности 11 человек, из них две - беременные", - сказал Мурашко журналистам.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь.
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
00:01
В Ейске потушили пожар в доме, где упал Су-34
 
ПроисшествияМихаил МурашкоЕйскРоссияКраснодарский крайСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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