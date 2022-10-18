https://ria.ru/20221018/eysk-1824758569.html

Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске

Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Мурашко заявил об 11 госпитализированных после крушения Су-34 в Ейске

Одиннадцать человек находятся в больнице после падения самолета в Ейске, из них две - беременных, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:32

2022-10-18T01:32

2022-10-18T01:54

происшествия

михаил мурашко

ейск

россия

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек находятся в больнице после падения самолета в Ейске, из них две - беременных, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824754716.html

ейск

россия

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происшествия, михаил мурашко, ейск, россия, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске