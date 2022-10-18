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При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС - РИА Новости, 18.10.2022
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При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС
При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС - РИА Новости, 18.10.2022
При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС
При ЧП в Ейске пострадали 22 человека, спасатели еще разберут завалы и проверят, есть ли там кто-то, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:18
2022-10-18T02:58
происшествия
ейск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение су-34 в ейске
александр куренков (мчс)
михаил мурашко
россия
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт — РИА Новости. При ЧП в Ейске пострадали 22 человека, спасатели еще разберут завалы и проверят, есть ли там кто-то, заявил глава МЧС Александр Куренков.Ранее министерство обороны сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались.
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происшествия, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-34 в ейске, александр куренков (мчс), михаил мурашко, россия, краснодарский край, су-34
Происшествия, Ейск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение Су-34 в Ейске, Александр Куренков (МЧС), Михаил Мурашко, Россия, Краснодарский край, Су-34
01:18 18.10.2022 (обновлено: 02:58 18.10.2022)
 
При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС

Глава МЧС Куренков сообщил, что при ЧП в Ейске пострадали 22 человека

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт — РИА Новости. При ЧП в Ейске пострадали 22 человека, спасатели еще разберут завалы и проверят, есть ли там кто-то, заявил глава МЧС Александр Куренков.

"Сотрудники МЧС еще посмотрят, разберут завалы, есть ли там еще кто-то. На сегодняшний момент, 22 пострадавших. Это все", — сказал Куренков журналистам, при этом глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, заявил, что погибли три человека.

Ранее министерство обороны сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались.
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
00:01
В Ейске потушили пожар в доме, где упал Су-34
 
ПроисшествияЕйскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение Су-34 в ЕйскеАлександр Куренков (МЧС)Михаил МурашкоРоссияКраснодарский крайСу-34
 
 
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