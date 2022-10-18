https://ria.ru/20221018/eysk-1824758115.html
При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС
При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС - РИА Новости, 18.10.2022
При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС
При ЧП в Ейске пострадали 22 человека, спасатели еще разберут завалы и проверят, есть ли там кто-то, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:18
2022-10-18T01:18
2022-10-18T02:58
происшествия
ейск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение су-34 в ейске
александр куренков (мчс)
михаил мурашко
россия
краснодарский край
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт — РИА Новости. При ЧП в Ейске пострадали 22 человека, спасатели еще разберут завалы и проверят, есть ли там кто-то, заявил глава МЧС Александр Куренков.Ранее министерство обороны сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824754716.html
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происшествия, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-34 в ейске, александр куренков (мчс), михаил мурашко, россия, краснодарский край, су-34
Происшествия, Ейск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение Су-34 в Ейске, Александр Куренков (МЧС), Михаил Мурашко, Россия, Краснодарский край, Су-34
01:18 18.10.2022 (обновлено: 02:58 18.10.2022)
При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС
Глава МЧС Куренков сообщил, что при ЧП в Ейске пострадали 22 человека