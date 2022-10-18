https://ria.ru/20221018/eysk-1824758115.html

При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС

При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС - РИА Новости, 18.10.2022

При крушении Су-34 в Ейске пострадали 22 человека, сообщил глава МЧС

При ЧП в Ейске пострадали 22 человека, спасатели еще разберут завалы и проверят, есть ли там кто-то, заявил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:18

2022-10-18T01:18

2022-10-18T02:58

происшествия

ейск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение су-34 в ейске

александр куренков (мчс)

михаил мурашко

россия

краснодарский край

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт — РИА Новости. При ЧП в Ейске пострадали 22 человека, спасатели еще разберут завалы и проверят, есть ли там кто-то, заявил глава МЧС Александр Куренков.Ранее министерство обороны сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824754716.html

ейск

россия

краснодарский край

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происшествия, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-34 в ейске, александр куренков (мчс), михаил мурашко, россия, краснодарский край, су-34