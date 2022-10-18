https://ria.ru/20221018/eysk-1824755557.html

Спецборт МЧС России вылетел в Ейск, где упал Су-34

Спецборт МЧС России вылетел в Ейск, где упал Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022

Спецборт МЧС России вылетел в Ейск, где упал Су-34

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Москвы в Краснодарский край для перевозки пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T00:29

2022-10-18T00:29

2022-10-18T00:30

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

су-34

крушение су-34 в ейске

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824722241_0:279:2671:1781_1920x0_80_0_0_ca8848d4833ddfdc44116c4dec4e6105.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Москвы в Краснодарский край для перевозки пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее из Ростова-на-Дону в Ейск в Краснодарском крае прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России для возможной эвакуации пострадавших при ЧП с самолетом Су-34.Добавляется, что на борту находятся медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", врачи федеральных учреждений Минздрава, а также психологи МЧС России.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824754716.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия