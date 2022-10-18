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Спецборт МЧС России вылетел в Ейск, где упал Су-34
Спецборт МЧС России вылетел в Ейск, где упал Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
Спецборт МЧС России вылетел в Ейск, где упал Су-34
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Москвы в Краснодарский край для перевозки пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T00:29
2022-10-18T00:29
2022-10-18T00:30
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
су-34
крушение су-34 в ейске
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Москвы в Краснодарский край для перевозки пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее из Ростова-на-Дону в Ейск в Краснодарском крае прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России для возможной эвакуации пострадавших при ЧП с самолетом Су-34.Добавляется, что на борту находятся медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", врачи федеральных учреждений Минздрава, а также психологи МЧС России.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь.
https://ria.ru/20221018/eysk-1824754716.html
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россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия
Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия
00:29 18.10.2022 (обновлено: 00:30 18.10.2022)
Спецборт МЧС России вылетел в Ейск, где упал Су-34
Спецборт МЧС России вылетел в Краснодарский край для перевозки пострадавших при ЧП с Су-34