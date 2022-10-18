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Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
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Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34
Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34
Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили пострадавших в Ейске в результате падения самолета Су-34 в жилой массив. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T00:24
2022-10-18T01:56
происшествия
александр куренков (мчс)
михаил мурашко
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
ейск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили пострадавших в Ейске в результате падения самолета Су-34 в жилой массив.Два министра вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Ейской центральной районной больнице пообщались с главным врачом о состоянии пострадавших. Сейчас решается вопрос об их возможной транспортировке.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
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краснодарский край
россия
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происшествия, александр куренков (мчс), михаил мурашко, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Михаил Мурашко, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия, Ейск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
00:24 18.10.2022 (обновлено: 01:56 18.10.2022)
 
Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34

Главы МЧС и Минздрава России посетили пострадавших жильцов дома в Ейске, где упал Су-34

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОчевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили пострадавших в Ейске в результате падения самолета Су-34 в жилой массив.
Два министра вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Ейской центральной районной больнице пообщались с главным врачом о состоянии пострадавших. Сейчас решается вопрос об их возможной транспортировке.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 23:59
Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске выпрыгнули с верхних этажей дома
 
ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Михаил МурашкоВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссияЕйскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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