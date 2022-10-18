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Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34
Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34 - РИА Новости, 18.10.2022
Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34
Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили пострадавших в Ейске в результате падения самолета Су-34 в жилой массив. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T00:24
2022-10-18T00:24
2022-10-18T01:56
происшествия
александр куренков (мчс)
михаил мурашко
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
ейск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили пострадавших в Ейске в результате падения самолета Су-34 в жилой массив.Два министра вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Ейской центральной районной больнице пообщались с главным врачом о состоянии пострадавших. Сейчас решается вопрос об их возможной транспортировке.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации, пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824754470.html
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происшествия, александр куренков (мчс), михаил мурашко, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, ейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Михаил Мурашко, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия, Ейск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
00:24 18.10.2022 (обновлено: 01:56 18.10.2022)
Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших жильцов дома, где упал Су-34
Главы МЧС и Минздрава России посетили пострадавших жильцов дома в Ейске, где упал Су-34