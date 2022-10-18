18:42 18.10.2022 (обновлено: 20:02 18.10.2022)
Лавров не видит смысла в сохранении прежнего присутствия в Европе
Лавров заявил, что у России нет смысла и желания сохранять прежнее присутствие на Западе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.
"Не имеет смысла и нет желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", — сказал министр.
По словам Лаврова, страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании. Он отметил, что сейчас согласовываются много планов на высшем и высоком уровне, для которых нужно дипломатическое сопровождение. Это поддержка бизнеса, совместных культурных, гуманитарных, образовательных проектов, уточнил министр.
Лавров подчеркнул, что сейчас МИД проводит географическую переориентацию своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате. Российская дипломатия будет переносить "центр тяжести" на страны, готовые сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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