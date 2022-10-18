https://ria.ru/20221018/evropa-1824955703.html

Лавров не видит смысла в сохранении прежнего присутствия в Европе

Лавров не видит смысла в сохранении прежнего присутствия в Европе - РИА Новости, 18.10.2022

Лавров не видит смысла в сохранении прежнего присутствия в Европе

Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:42

2022-10-18T18:42

2022-10-18T20:02

сергей лавров

россия

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва не видит смысла сохранять прежнее присутствие на Западе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.По словам Лаврова, страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании. Он отметил, что сейчас согласовываются много планов на высшем и высоком уровне, для которых нужно дипломатическое сопровождение. Это поддержка бизнеса, совместных культурных, гуманитарных, образовательных проектов, уточнил министр.Лавров подчеркнул, что сейчас МИД проводит географическую переориентацию своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате. Российская дипломатия будет переносить "центр тяжести" на страны, готовые сотрудничать с Москвой на равноправной и взаимовыгодной основе и искать перспективные совместные проекты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии