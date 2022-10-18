16:03 18.10.2022 (обновлено: 16:22 18.10.2022)
Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины
TAC: Европе грозят гражданские войны из-за украинского конфликта
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта и вызванный антироссийскими санкциями энергетический кризис могут привести к гражданским войнам в Европе, заявил обозреватель The American Conservative Ласло Бернат Веспреми.
"Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители", — отмечается в статье.
Автор считает, что невозможно точно предсказать, "будет ли Европа в огне" зимой, однако массовые протесты и гражданские беспорядки кажутся практически неизбежными, особенно учитывая тот факт, что они уже начались в некоторых странах Европейского союза.
"Если будут перебои с электричеством, если люди будут мерзнуть, если будут перебои с поставками продовольствия, если выйдут из строя мобильные телефонные сети и если электричество будет периодически отключаться, результаты будут непредсказуемыми", — приводится цитата британского журналиста Джона Локленда.
По мнению обозревателя, эти предупреждения могут стать неожиданностью для тех, кто не обращал внимания на социальный распад Западной Европы в последнее десятилетие. В этот период в ней произошла целая серия нарастающих социальных кризисов, начиная с серьезного повышения стоимости жизни, массовой иммиграции и заканчивая карантином во время пандемии COVID-19. Зима без энергии может стать последней каплей для европейцев, подытоживает обозреватель.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была их надежным поставщиком на мировые рынки.