https://ria.ru/20221018/evropa-1824901159.html

Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины

Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины - РИА Новости, 18.10.2022

Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины

Эскалация украинского конфликта и вызванный антироссийскими санкциями энергетический кризис могут привести к гражданским войнам в Европе, заявил обозреватель... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:03

2022-10-18T16:03

2022-10-18T16:22

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владимир путин

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западная европа

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта и вызванный антироссийскими санкциями энергетический кризис могут привести к гражданским войнам в Европе, заявил обозреватель The American Conservative Ласло Бернат Веспреми."Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители", — отмечается в статье.Автор считает, что невозможно точно предсказать, "будет ли Европа в огне" зимой, однако массовые протесты и гражданские беспорядки кажутся практически неизбежными, особенно учитывая тот факт, что они уже начались в некоторых странах Европейского союза."Если будут перебои с электричеством, если люди будут мерзнуть, если будут перебои с поставками продовольствия, если выйдут из строя мобильные телефонные сети и если электричество будет периодически отключаться, результаты будут непредсказуемыми", — приводится цитата британского журналиста Джона Локленда.По мнению обозревателя, эти предупреждения могут стать неожиданностью для тех, кто не обращал внимания на социальный распад Западной Европы в последнее десятилетие. В этот период в ней произошла целая серия нарастающих социальных кризисов, начиная с серьезного повышения стоимости жизни, массовой иммиграции и заканчивая карантином во время пандемии COVID-19. Зима без энергии может стать последней каплей для европейцев, подытоживает обозреватель.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была их надежным поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20221018/es-1824827639.html

https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824793075.html

https://ria.ru/20221017/protesty-1824594534.html

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украина

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в мире, цены на нефть, владимир путин, александр новак, европа, украина, западная европа