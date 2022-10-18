Рейтинг@Mail.ru
Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/evropa-1824901159.html
Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины
Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины - РИА Новости, 18.10.2022
Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины
Эскалация украинского конфликта и вызванный антироссийскими санкциями энергетический кризис могут привести к гражданским войнам в Европе, заявил обозреватель... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:03
2022-10-18T16:22
в мире
цены на нефть
владимир путин
александр новак
европа
украина
западная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта и вызванный антироссийскими санкциями энергетический кризис могут привести к гражданским войнам в Европе, заявил обозреватель The American Conservative Ласло Бернат Веспреми."Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители", — отмечается в статье.Автор считает, что невозможно точно предсказать, "будет ли Европа в огне" зимой, однако массовые протесты и гражданские беспорядки кажутся практически неизбежными, особенно учитывая тот факт, что они уже начались в некоторых странах Европейского союза."Если будут перебои с электричеством, если люди будут мерзнуть, если будут перебои с поставками продовольствия, если выйдут из строя мобильные телефонные сети и если электричество будет периодически отключаться, результаты будут непредсказуемыми", — приводится цитата британского журналиста Джона Локленда.По мнению обозревателя, эти предупреждения могут стать неожиданностью для тех, кто не обращал внимания на социальный распад Западной Европы в последнее десятилетие. В этот период в ней произошла целая серия нарастающих социальных кризисов, начиная с серьезного повышения стоимости жизни, массовой иммиграции и заканчивая карантином во время пандемии COVID-19. Зима без энергии может стать последней каплей для европейцев, подытоживает обозреватель.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была их надежным поставщиком на мировые рынки.
https://ria.ru/20221018/es-1824827639.html
https://ria.ru/20221018/frantsiya-1824793075.html
https://ria.ru/20221017/protesty-1824594534.html
европа
украина
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_7a9cd3eed3ed961cdd0c22ee7b2c677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, владимир путин, александр новак, европа, украина, западная европа
В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Европа, Украина, Западная Европа
16:03 18.10.2022 (обновлено: 16:22 18.10.2022)
 
Европейцам предрекли гражданскую войну из-за Украины

TAC: Европе грозят гражданские войны из-за украинского конфликта

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта и вызванный антироссийскими санкциями энергетический кризис могут привести к гражданским войнам в Европе, заявил обозреватель The American Conservative Ласло Бернат Веспреми.
"Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители", — отмечается в статье.
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:59
Politico: попытки стран ЕС подготовиться к зиме поставили леса под угрозу
Автор считает, что невозможно точно предсказать, "будет ли Европа в огне" зимой, однако массовые протесты и гражданские беспорядки кажутся практически неизбежными, особенно учитывая тот факт, что они уже начались в некоторых странах Европейского союза.
"Если будут перебои с электричеством, если люди будут мерзнуть, если будут перебои с поставками продовольствия, если выйдут из строя мобильные телефонные сети и если электричество будет периодически отключаться, результаты будут непредсказуемыми", — приводится цитата британского журналиста Джона Локленда.
По мнению обозревателя, эти предупреждения могут стать неожиданностью для тех, кто не обращал внимания на социальный распад Западной Европы в последнее десятилетие. В этот период в ней произошла целая серия нарастающих социальных кризисов, начиная с серьезного повышения стоимости жизни, массовой иммиграции и заканчивая карантином во время пандемии COVID-19. Зима без энергии может стать последней каплей для европейцев, подытоживает обозреватель.
Скоростной поезд Eurostar в Евротоннеле через Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:19
Во Франции из-за забастовок отменили движение поездов через Ла-Манш
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была их надежным поставщиком на мировые рынки.
Сотрудники полиции во время протеста в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:46
В Австрии начались протесты из-за палаток для беженцев с Украины, пишут СМИ
 
В миреЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакЕвропаУкраинаЗападная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала