https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html

В Китае рассказали об "отрезвляющем" сигнале из Европы для США

В Китае рассказали об "отрезвляющем" сигнале из Европы для США - РИА Новости, 18.10.2022

В Китае рассказали об "отрезвляющем" сигнале из Европы для США

Европейские лидеры подают сигнал о смене курса в отношении США и намерены держаться на расстоянии от Вашингтона как в торговле, так и в вопросах стратегической... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:36

2022-10-18T11:36

2022-10-18T13:54

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вашингтон (штат)

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Европейские лидеры подают сигнал о смене курса в отношении США и намерены держаться на расстоянии от Вашингтона как в торговле, так и в вопросах стратегической автономии, пишет Global Times.По мнению автора статьи Ай Джуна, причинами смены европейского тона стали негативные последствия санкций, введенных западными странами против России и стремление Вашингтона продвигать "свою гегемонистскую" политику."После того как экономические ограничения против Москвы принесли вред Европе, некоторые политики в регионе начали трезветь и задумываться о том, в чем заключаются реальные интересы ЕС. Европа стремится к глобализации и мультиполяризации, тогда как США гонятся только за способами сохранения собственной гегемонии и однополярного мира", — говорится в публикации.Однако, как отметили в издании, США постараются сдерживать усилия Европы по стратегической автономии, так как Вашингтон опасается, что ЕС больше не позволит "промывать себе мозги"."Ни для кого не секрет, что Штаты не являются сторонниками европейской интеграции и существования евро. Они просто хотят, чтобы Европа полностью полагалась на мнение Вашингтона", — отмечается в статье.Тем не менее, по словам обозревателя, на этот раз все может сложиться не по сценарию Вашингтона."Пробуждение Евросоюза проливает свет на упадок лидерства США. <…> Брюссель усвоил урок — Вашингтон никогда не будет считаться с интересами всего Запада, лишь заботиться только о собственной точке зрения", — подчеркнули в Global Times.Обозреватель указал, что европейская стратегическая автономия потребует не только единства внутри Европы, но и сотрудничества с большим количеством стран по всему миру, чтобы сформировать благоприятную внешнюю среду для отделения от США.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, европа, сша, вашингтон (штат), евросоюз, санкции в отношении россии, россия