https://ria.ru/20221018/evropa-1824760744.html

В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины

В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины - РИА Новости, 18.10.2022

В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины

На фоне украинского кризиса все больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении, и им на "помощь" спешат США, ставя ЕС в еще большую... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:15

2022-10-18T02:15

2022-10-18T06:10

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На фоне украинского кризиса все больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении, и им на "помощь" спешат США, ставя ЕС в еще большую зависимость, пишет "Хуаньцю шибао".Издание отмечает, что из-за серьезных проблем, связанных с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют "миграцию" в ШтатыКитайская газета подчеркивает, что антироссийские санкции вызвали небывалый экономический хаос в Европе и во всем мире. В частности, ресурсоемкие предприятия, занимающиеся сталью, стеклом, цинком, алюминием, бумагой и удобрениями, столкнулись с вынужденным сокращением или даже приостановкой производства из-за резкого роста цен на энергоносители. Некоторым компаниям пришлось "перебираться" в Америку для продолжения деятельности."В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками", — резюмируется в статье.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819607299.html

https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

европа

сша

украина

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, сша, украина, евросоюз, в мире, россия, китай