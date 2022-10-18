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В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины - РИА Новости, 18.10.2022
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В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины
В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины - РИА Новости, 18.10.2022
В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины
На фоне украинского кризиса все больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении, и им на "помощь" спешат США, ставя ЕС в еще большую... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:15
2022-10-18T06:10
европа
сша
украина
евросоюз
в мире
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На фоне украинского кризиса все больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении, и им на "помощь" спешат США, ставя ЕС в еще большую зависимость, пишет "Хуаньцю шибао".Издание отмечает, что из-за серьезных проблем, связанных с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют "миграцию" в ШтатыКитайская газета подчеркивает, что антироссийские санкции вызвали небывалый экономический хаос в Европе и во всем мире. В частности, ресурсоемкие предприятия, занимающиеся сталью, стеклом, цинком, алюминием, бумагой и удобрениями, столкнулись с вынужденным сокращением или даже приостановкой производства из-за резкого роста цен на энергоносители. Некоторым компаниям пришлось "перебираться" в Америку для продолжения деятельности."В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками", — резюмируется в статье.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, сша, украина, евросоюз, в мире, россия, китай
Европа, США, Украина, Евросоюз, В мире, Россия, Китай
02:15 18.10.2022 (обновлено: 06:10 18.10.2022)
 
В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины

"Хуаньцю шибао": США из-за конфликта на Украине ставят Европу в еще большую зависимость

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На фоне украинского кризиса все больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении, и им на "помощь" спешат США, ставя ЕС в еще большую зависимость, пишет "Хуаньцю шибао".

"Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль", — говорится в статье.

Издание отмечает, что из-за серьезных проблем, связанных с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют "миграцию" в Штаты
Китайская газета подчеркивает, что антироссийские санкции вызвали небывалый экономический хаос в Европе и во всем мире. В частности, ресурсоемкие предприятия, занимающиеся сталью, стеклом, цинком, алюминием, бумагой и удобрениями, столкнулись с вынужденным сокращением или даже приостановкой производства из-за резкого роста цен на энергоносители. Некоторым компаниям пришлось "перебираться" в Америку для продолжения деятельности.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 17:53
В США признались, что санкциями против России загнали себя и ЕС в угол
"В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками", — резюмируется в статье.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 02:45
"США слишком увлеклись": в Китае разоблачили подоплеку конфликта на Украине
 
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