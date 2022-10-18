02:15 18.10.2022 (обновлено: 06:10 18.10.2022)
В Китае объяснили, что на самом деле происходит с Европой из-за Украины
"Хуаньцю шибао": США из-за конфликта на Украине ставят Европу в еще большую зависимость
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На фоне украинского кризиса все больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении, и им на "помощь" спешат США, ставя ЕС в еще большую зависимость, пишет "Хуаньцю шибао".
"Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль", — говорится в статье.
Издание отмечает, что из-за серьезных проблем, связанных с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют "миграцию" в Штаты
Китайская газета подчеркивает, что антироссийские санкции вызвали небывалый экономический хаос в Европе и во всем мире. В частности, ресурсоемкие предприятия, занимающиеся сталью, стеклом, цинком, алюминием, бумагой и удобрениями, столкнулись с вынужденным сокращением или даже приостановкой производства из-за резкого роста цен на энергоносители. Некоторым компаниям пришлось "перебираться" в Америку для продолжения деятельности.
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"В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками", — резюмируется в статье.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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