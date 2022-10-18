https://ria.ru/20221018/estoniya-1824880445.html

Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма

Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма - РИА Новости, 18.10.2022

Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма

Парламент Эстонии объявил Россию спонсором терроризма, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:49

2022-10-18T14:49

2022-10-18T16:18

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Парламент Эстонии объявил Россию спонсором терроризма, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.Заявление с осуждением политики Кремля на Украине поддержали 88 депутатов (всего в парламенте работает 101 народный избранник), воздержавшихся или проголосовавших против не было."Парламент объявляет <…> Российскую Федерацию государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — отмечается в документе.Там также указано, что Эстония приняла это решение, поддерживая соответствующий призыв украинской Рады.В решении указывается, что парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника — Белоруссии.В августе аналогичное заявление принял парламент Латвии. В российском МИД назвали этот шаг очередным проявлением русофобии со стороны Риги.Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтоном приведет к жестким ответным действиям.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220906/spisok-1814953210.html

https://ria.ru/20220916/terrorizm-1817402594.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эстония, терроризм, украина