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Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма - РИА Новости, 18.10.2022
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Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма
Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма - РИА Новости, 18.10.2022
Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма
Парламент Эстонии объявил Россию спонсором терроризма, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:49
2022-10-18T16:18
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Парламент Эстонии объявил Россию спонсором терроризма, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.Заявление с осуждением политики Кремля на Украине поддержали 88 депутатов (всего в парламенте работает 101 народный избранник), воздержавшихся или проголосовавших против не было."Парламент объявляет &lt;…&gt; Российскую Федерацию государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — отмечается в документе.Там также указано, что Эстония приняла это решение, поддерживая соответствующий призыв украинской Рады.В решении указывается, что парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника — Белоруссии.В августе аналогичное заявление принял парламент Латвии. В российском МИД назвали этот шаг очередным проявлением русофобии со стороны Риги.Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтоном приведет к жестким ответным действиям.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220906/spisok-1814953210.html
https://ria.ru/20220916/terrorizm-1817402594.html
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в мире, россия, эстония, терроризм, украина
В мире, Россия, Эстония, Терроризм, Украина
14:49 18.10.2022 (обновлено: 16:18 18.10.2022)
 
Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма

Парламент Эстонии осудил действия России на Украине, назвав страной — спонсором терроризма

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Парламент Эстонии объявил Россию спонсором терроризма, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
Заявление с осуждением политики Кремля на Украине поддержали 88 депутатов (всего в парламенте работает 101 народный избранник), воздержавшихся или проголосовавших против не было.
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"Парламент объявляет <…> Российскую Федерацию государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — отмечается в документе.
Там также указано, что Эстония приняла это решение, поддерживая соответствующий призыв украинской Рады.
В решении указывается, что парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника — Белоруссии.
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В августе аналогичное заявление принял парламент Латвии. В российском МИД назвали этот шаг очередным проявлением русофобии со стороны Риги.
Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтоном приведет к жестким ответным действиям.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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