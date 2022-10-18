14:49 18.10.2022 (обновлено: 16:18 18.10.2022)
Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма
Парламент Эстонии осудил действия России на Украине, назвав страной — спонсором терроризма
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Парламент Эстонии объявил Россию спонсором терроризма, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
Заявление с осуждением политики Кремля на Украине поддержали 88 депутатов (всего в парламенте работает 101 народный избранник), воздержавшихся или проголосовавших против не было.
"Парламент объявляет <…> Российскую Федерацию государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — отмечается в документе.
Там также указано, что Эстония приняла это решение, поддерживая соответствующий призыв украинской Рады.
В решении указывается, что парламент поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника — Белоруссии.
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В августе аналогичное заявление принял парламент Латвии. В российском МИД назвали этот шаг очередным проявлением русофобии со стороны Риги.
Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация подобной инициативы Вашингтоном приведет к жестким ответным действиям.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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