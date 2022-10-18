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В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине
В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине - РИА Новости, 18.10.2022
В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине
На Украине возникла критическая ситуация с энергоснабжением, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."У нас критическая ситуация по всей... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:40
2022-10-18T14:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На Украине возникла критическая ситуация с энергоснабжением, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого", — приводит слова Тимошенко издание "Страна".Исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, в свою очередь, заявил о попаданиях боеприпасов в две теплоэлектростанции."Враг попал в два наших объекта — это две теплоэлектростанции. Разрушения значительные, разрушениям подверглись объекты, которые критические для функционирования наших станций, без них они не могут работать нормально", — заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, сейчас проходит инспекция, в некоторых частях идет тушение. При этом он заявил, что после таких обстрелов подобные объекты едва ли удастся быстро восстановить.Сахарук добавил, что некоторые из них подвергаются обстрелам по два-четыре раза подряд. "Невозможно быстро разрушить энергосистему. Она строилась при Советском Союзе, имела многоуровневую защиту от подобных ситуаций, чтобы ее разрушить, нужно знать, куда бить, и бить системно", — сказал он.Воздушную тревогу объявили сегодня по всей территории Украины. СМИ писали о взрывах и крупном пожаре в Киеве, в офисе Зеленского сообщили о попаданиях в объекты критической инфраструктуры в столице, Днепропетровске и Житомире. В Харькове заявили, что под удар попало одно из промышленных предприятий.С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221017/miroshnik-1824648247.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
12:40 18.10.2022 (обновлено: 14:06 18.10.2022)
 
В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине

Офис Зеленского после ударов заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине

© ГСЧС Украины по Днепропетровской областиУкраинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
© ГСЧС Украины по Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте взрыва в Днепропетровской области
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На Украине возникла критическая ситуация с энергоснабжением, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого", — приводит слова Тимошенко издание "Страна".

Исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, в свою очередь, заявил о попаданиях боеприпасов в две теплоэлектростанции.
"Враг попал в два наших объекта — это две теплоэлектростанции. Разрушения значительные, разрушениям подверглись объекты, которые критические для функционирования наших станций, без них они не могут работать нормально", — заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, сейчас проходит инспекция, в некоторых частях идет тушение. При этом он заявил, что после таких обстрелов подобные объекты едва ли удастся быстро восстановить.
Сахарук добавил, что некоторые из них подвергаются обстрелам по два-четыре раза подряд.
"Невозможно быстро разрушить энергосистему. Она строилась при Советском Союзе, имела многоуровневую защиту от подобных ситуаций, чтобы ее разрушить, нужно знать, куда бить, и бить системно", — сказал он.
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Воздушную тревогу объявили сегодня по всей территории Украины. СМИ писали о взрывах и крупном пожаре в Киеве, в офисе Зеленского сообщили о попаданиях в объекты критической инфраструктуры в столице, Днепропетровске и Житомире. В Харькове заявили, что под удар попало одно из промышленных предприятий.
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
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