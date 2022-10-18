https://ria.ru/20221018/eksport-1824883566.html
РЭЦ: будущее экспорта в страны MENA обсудят на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: будущее экспорта в страны MENA обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 18.10.2022
РЭЦ: будущее экспорта в страны MENA обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", в РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:03
2022-10-18T15:03
2022-10-18T15:03
российский экспортный центр (рэц)
экономика
ближний восток
северная африка
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", в рамках мероприятия специалисты обсудят перспективы экспорта в страны Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Акронимом MENA принято обозначать страны макрорегиона Ближнего Востока и Северной Африки, многие из которых (Алжир, Египет, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия) становятся ключевыми партнерами для российских экспортеров. Они активно развиваются и привлекают инвестиции. Однако для успешной работы на данном направлении необходимо понимание исторически обусловленных кросс-культурных особенностей макрорегиона", - пояснили в РЭЦ.Там добавили, что для того, чтобы ближе познакомиться с экспортными возможностями и особенностями рынков, на сессии представители бизнеса и государств MENA, а также специализированных российских организаций презентуют возможности для российского бизнеса в этих странах, проконсультируют по взаиморасчетам и правовым вопросам. Также участники уделят внимание вопросам сертификации и кросс-культурных особенностей и обсудят механизмы и формы экономического взаимодействия в новых реалиях и поиска партнеров."После панельной дискуссии будет возможность задать вопросы представителям правительственных организаций макрорегиона и обменяться контактами с бизнесменами, заинтересованными в приобретении российских товаров", - уточнили в центре."Ждем вас на панельной дискуссии "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20221018/rets-1824858853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, ближний восток, северная африка, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Ближний Восток, Северная Африка, Россия
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" пройдет 21 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", в рамках мероприятия специалисты обсудят перспективы экспорта в страны Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Акронимом MENA принято обозначать страны макрорегиона Ближнего Востока и Северной Африки, многие из которых (Алжир, Египет
, Катар
, ОАЭ
, Саудовская Аравия
) становятся ключевыми партнерами для российских экспортеров. Они активно развиваются и привлекают инвестиции. Однако для успешной работы на данном направлении необходимо понимание исторически обусловленных кросс-культурных особенностей макрорегиона", - пояснили в РЭЦ.
Там добавили, что для того, чтобы ближе познакомиться с экспортными возможностями и особенностями рынков, на сессии представители бизнеса и государств MENA, а также специализированных российских организаций презентуют возможности для российского бизнеса в этих странах, проконсультируют по взаиморасчетам и правовым вопросам. Также участники уделят внимание вопросам сертификации и кросс-культурных особенностей и обсудят механизмы и формы экономического взаимодействия в новых реалиях и поиска партнеров.
"После панельной дискуссии будет возможность задать вопросы представителям правительственных организаций макрорегиона и обменяться контактами с бизнесменами, заинтересованными в приобретении российских товаров", - уточнили в центре.
"Ждем вас на панельной дискуссии "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте форума", - заключили в РЭЦ.