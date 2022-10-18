https://ria.ru/20221018/ekonomika-1824767974.html
В ЦБ рассказали сколько нелегальных кредиторов действовали через интернет
В ЦБ рассказали сколько нелегальных кредиторов действовали через интернет - РИА Новости, 18.10.2022
В ЦБ рассказали сколько нелегальных кредиторов действовали через интернет
Более трети (41%) нелегальных кредиторов в 2022 году действовали только через интернет, при этом подавляющее большинство (более 85%) нелегалов рекламировало... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:57
2022-10-18T05:57
2022-10-18T05:59
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более трети (41%) нелегальных кредиторов в 2022 году действовали только через интернет, при этом подавляющее большинство (более 85%) нелегалов рекламировало свои "услуги" через соцсети и платформы объявлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.Ранее во вторник пресс-служба Банка России сообщила РИА Новости, что за первые девять месяцев текущего года регулятор выявил более 1200 нелегальных кредиторов. Как сообщал ЦБ ранее, всего регулятором за девять месяцев 2021 года было выявлено 682 черных кредитора."Более 41% таких организаций действовали только через "Интернет" (интернет-проекты), а по итогам полугодия 2022 года доля таких кредиторов составляла только около 33%. При этом более 85% от всех нелегальных кредиторов, выявленных за 9 месяцев, рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений", - также отметил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), безопасность, криминал
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Безопасность, Криминал
05:57 18.10.2022 (обновлено: 05:59 18.10.2022)
В ЦБ рассказали сколько нелегальных кредиторов действовали через интернет
ЦБ: Более трети нелегальных кредиторов в России в 2022 году действовали через интернет
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более трети (41%) нелегальных кредиторов в 2022 году действовали только через интернет, при этом подавляющее большинство (более 85%) нелегалов рекламировало свои "услуги" через соцсети и платформы объявлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Ранее во вторник пресс-служба Банка России сообщила РИА Новости, что за первые девять месяцев текущего года регулятор выявил более 1200 нелегальных кредиторов. Как сообщал ЦБ ранее, всего регулятором за девять месяцев 2021 года было выявлено 682 черных кредитора.
"Количество выявленных нелегальных кредиторов также растет, самый большой всплеск был во втором квартале (по сравнению с первым – ред.): в первом квартале выявлена 171 организация, во втором - 492, в третьем – 558. Количество нелегальных кредиторов увеличивается, в том числе на фоне общих экономических сложностей", - сообщили в пресс-службе ЦБ РФ,
"Более 41% таких организаций действовали только через "Интернет" (интернет-проекты), а по итогам полугодия 2022 года доля таких кредиторов составляла только около 33%. При этом более 85% от всех нелегальных кредиторов, выявленных за 9 месяцев, рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений", - также отметил регулятор.