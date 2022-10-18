https://ria.ru/20221018/ekonomika-1824767974.html

В ЦБ рассказали сколько нелегальных кредиторов действовали через интернет

В ЦБ рассказали сколько нелегальных кредиторов действовали через интернет - РИА Новости, 18.10.2022

В ЦБ рассказали сколько нелегальных кредиторов действовали через интернет

Более трети (41%) нелегальных кредиторов в 2022 году действовали только через интернет, при этом подавляющее большинство (более 85%) нелегалов рекламировало... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T05:57

2022-10-18T05:57

2022-10-18T05:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

безопасность

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более трети (41%) нелегальных кредиторов в 2022 году действовали только через интернет, при этом подавляющее большинство (более 85%) нелегалов рекламировало свои "услуги" через соцсети и платформы объявлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.Ранее во вторник пресс-служба Банка России сообщила РИА Новости, что за первые девять месяцев текущего года регулятор выявил более 1200 нелегальных кредиторов. Как сообщал ЦБ ранее, всего регулятором за девять месяцев 2021 года было выявлено 682 черных кредитора."Более 41% таких организаций действовали только через "Интернет" (интернет-проекты), а по итогам полугодия 2022 года доля таких кредиторов составляла только около 33%. При этом более 85% от всех нелегальных кредиторов, выявленных за 9 месяцев, рекламировали свои услуги через социальные сети, включая платформы объявлений", - также отметил регулятор.

https://ria.ru/20221018/ekonomika-1824766895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), безопасность, криминал