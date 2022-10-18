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ЦБ выявил более 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности - РИА Новости, 18.10.2022
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ЦБ выявил более 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности
ЦБ выявил более 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности - РИА Новости, 18.10.2022
ЦБ выявил более 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России за первые девять месяцев текущего года выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T05:37
2022-10-18T05:37
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Банк России за первые девять месяцев текущего года выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России."Банк России за 9 месяцев 2022 года выявил более 3,5 тысячи (3618) субъектов с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. Количество выявленных финансовых пирамид значительно больше, чем за 9 месяцев прошлого года (424 финпирамиды)", - сказали в пресс-службе.Как уточнили в ЦБ, в первом квартале текущего года выявлено 403 организации с признаками финансовых пирамид, во втором - 551, в третьем – 527. Частично рост количества выявленных интернет-проектов в сравнении в прошлым годом объясняется тем, что Банк России более четко и качественно настроил свою систему мониторинга интернет пространства - сайтов, соцсетей, мессенджеров, пояснил регулятор."Кроме того, в ноябре прошлого года вступил в силу закон о внесудебной блокировке сайтов по представлению Банка России. Это позволило нам более оперативно блокировать ресурсы мошенников. В то же время мошенники, зная это, пытаются активно создавать новые ресурсы, размещать информацию о себе на других порталах", - сказали в пресс-службе."Более 97% выявленных финансовых пирамид действовали в интернете. Их сайты оперативно блокировались, Банк России публиковал информацию о таких организациях в предупредительном списке на своем сайте. Причем если в начале года после блокировки основного ресурса мошенники создавали дублирующие сайты в 42% случаев, то в третьем квартале – уже в 36% случаев", - сказали там же. Показатель снизился в том числе благодаря мониторингу всех попавших в список сайтов и оперативной вторичной блокировке их зеркал, добавили в пресс-службе.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
05:37 18.10.2022
 
ЦБ выявил более 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности

ЦБ за девять месяцев выявил более 3,5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Банк России за первые девять месяцев текущего года выявил более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Банк России за 9 месяцев 2022 года выявил более 3,5 тысячи (3618) субъектов с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид, более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. Количество выявленных финансовых пирамид значительно больше, чем за 9 месяцев прошлого года (424 финпирамиды)", - сказали в пресс-службе.
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Как уточнили в ЦБ, в первом квартале текущего года выявлено 403 организации с признаками финансовых пирамид, во втором - 551, в третьем – 527. Частично рост количества выявленных интернет-проектов в сравнении в прошлым годом объясняется тем, что Банк России более четко и качественно настроил свою систему мониторинга интернет пространства - сайтов, соцсетей, мессенджеров, пояснил регулятор.
"Кроме того, в ноябре прошлого года вступил в силу закон о внесудебной блокировке сайтов по представлению Банка России. Это позволило нам более оперативно блокировать ресурсы мошенников. В то же время мошенники, зная это, пытаются активно создавать новые ресурсы, размещать информацию о себе на других порталах", - сказали в пресс-службе.
"Более 97% выявленных финансовых пирамид действовали в интернете. Их сайты оперативно блокировались, Банк России публиковал информацию о таких организациях в предупредительном списке на своем сайте. Причем если в начале года после блокировки основного ресурса мошенники создавали дублирующие сайты в 42% случаев, то в третьем квартале – уже в 36% случаев", - сказали там же. Показатель снизился в том числе благодаря мониторингу всех попавших в список сайтов и оперативной вторичной блокировке их зеркал, добавили в пресс-службе.
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