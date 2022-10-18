Британцы хотят вернуть Джонсона на пост премьер-министра
Conservative Post: около 15 тысяч британцев проголосовали за возвращение Джонсона к власти
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Около 15 тысяч британцев менее чем за три дня подписали петицию о возвращении бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к власти из-за провальной политики нынешнего премьера Лиз Трасс, сообщил создавший петицию британский информационный ресурс Сonservative Рost.
"Мы (собрали) почти 15 тысяч подписей!" - сказано в сообщении ресурса в Twitter.
Петиция "Верните Бориса" была создана 15 октября и набрала более тысячи подписей через час. В первый день петицию подписали более пяти тысяч человек, отмечается в Twitter.
Авторы петиции пишут, что Джонсон, за которого голосовали 14 миллионов человек, был "недемократично смещен с должности маленькой группой заговорщиков среди парламентариев".
В нынешней ситуации только он может предотвратить "электоральную катастрофу" на следующий выборах в парламент, сказано на сайте, где была размещена петиция.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
В прошлую пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
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