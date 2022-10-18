https://ria.ru/20221018/dzhonson-1824898568.html

Британцы хотят вернуть Джонсона на пост премьер-министра

Британцы хотят вернуть Джонсона на пост премьер-министра - РИА Новости, 18.10.2022

Британцы хотят вернуть Джонсона на пост премьер-министра

Около 15 тысяч британцев менее чем за три дня подписали петицию о возвращении бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к власти из-за провальной политики РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:54

2022-10-18T15:54

2022-10-18T15:54

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Около 15 тысяч британцев менее чем за три дня подписали петицию о возвращении бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к власти из-за провальной политики нынешнего премьера Лиз Трасс, сообщил создавший петицию британский информационный ресурс Сonservative Рost."Мы (собрали) почти 15 тысяч подписей!" - сказано в сообщении ресурса в Twitter.Петиция "Верните Бориса" была создана 15 октября и набрала более тысячи подписей через час. В первый день петицию подписали более пяти тысяч человек, отмечается в Twitter.Авторы петиции пишут, что Джонсон, за которого голосовали 14 миллионов человек, был "недемократично смещен с должности маленькой группой заговорщиков среди парламентариев".В нынешней ситуации только он может предотвратить "электоральную катастрофу" на следующий выборах в парламент, сказано на сайте, где была размещена петиция.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.В прошлую пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

https://ria.ru/20221004/doktor-1821562399.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, лиз трасс, джереми хант, великобритания, twitter