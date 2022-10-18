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Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении

Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении - РИА Новости, 18.10.2022

Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении

Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:45

2022-10-18T16:45

2022-10-18T16:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка и ближайших населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на предварительную оценку бойцов НМ ДНР.Отмечается, что именно это направление является важным, потому что, как правило, оттуда боевики ведут огонь по мирным кварталам и социальной инфраструктуре города.Националистические вооруженные формирования на авдеевском направлении удерживают позиции еще с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химзавода. Они все это время обстреливают оттуда мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика