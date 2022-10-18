https://ria.ru/20221018/dym-1824917991.html
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении - РИА Новости, 18.10.2022
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении
Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:45
2022-10-18T16:45
2022-10-18T16:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка и ближайших населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на предварительную оценку бойцов НМ ДНР.Отмечается, что именно это направление является важным, потому что, как правило, оттуда боевики ведут огонь по мирным кварталам и социальной инфраструктуре города.Националистические вооруженные формирования на авдеевском направлении удерживают позиции еще с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химзавода. Они все это время обстреливают оттуда мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов.
донецк
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824916219_151:0:1591:1080_1920x0_80_0_0_01ecedfd7eff41dec44438f05705e88f.jpg
Столб густого дыма поднимался в небе над Донецком
Столб густого дыма поднимался в небе над Донецком
2022-10-18T16:45
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении
Огромный столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка и ближайших населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на предварительную оценку бойцов НМ ДНР.
Отмечается, что именно это направление является важным, потому что, как правило, оттуда боевики ведут огонь по мирным кварталам и социальной инфраструктуре города.
Националистические вооруженные формирования на авдеевском направлении удерживают позиции еще с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химзавода. Они все это время обстреливают оттуда мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов.