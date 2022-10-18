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Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/dym-1824917991.html
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении - РИА Новости, 18.10.2022
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении
Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:45
2022-10-18T16:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка и ближайших населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на предварительную оценку бойцов НМ ДНР.Отмечается, что именно это направление является важным, потому что, как правило, оттуда боевики ведут огонь по мирным кварталам и социальной инфраструктуре города.Националистические вооруженные формирования на авдеевском направлении удерживают позиции еще с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химзавода. Они все это время обстреливают оттуда мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов.
донецк
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Столб густого дыма поднимался в небе над Донецком
Столб густого дыма поднимался в небе над Донецком
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
16:45 18.10.2022
 
Столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении

Огромный столб дыма поднимается над украинскими позициями на Авдеевском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Огромный столб дыма поднимается над позициями украинских вооруженных формирований на Авдеевском направлении, задымление видно жителям практически всего Донецка и ближайших населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на предварительную оценку бойцов НМ ДНР.
Отмечается, что именно это направление является важным, потому что, как правило, оттуда боевики ведут огонь по мирным кварталам и социальной инфраструктуре города.
Националистические вооруженные формирования на авдеевском направлении удерживают позиции еще с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химзавода. Они все это время обстреливают оттуда мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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