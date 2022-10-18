https://ria.ru/20221018/dtp-1824815213.html
Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК
Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК - РИА Новости, 18.10.2022
Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК
Космонавт Олег Артемьев, не заметив переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода человека, сбил его, пострадавший - сотрудник Центра подготовки... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
олег артемов
центр подготовки космонавтов
роскосмос
щелково
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154979/51/1549795114_0:82:2901:1714_1920x0_80_0_0_0509c1abcba741bffca19acff8693950.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев, не заметив переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода человека, сбил его, пострадавший - сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина - госпитализирован с переломами, сообщил "Роскосмос"."ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов - сотрудник ЦПК - госпитализирован в Щелково с переломами. Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему", -говорится в сообщении.Уточняется, что Центр подготовки космонавтов и госкорпорация оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь.Олег Артемьев три раза летал в космос. Последний его полет длился с 18 марта по 29 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20221017/monokoleso-1824673645.html
https://ria.ru/20221015/dtp-1824228524.html
щелково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154979/51/1549795114_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_937fdcfa6dfc47d02ed81ed7d8ea8d5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег артемов, центр подготовки космонавтов, роскосмос, щелково, дтп, происшествия
Олег Артемов, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, Щелково, ДТП, Происшествия
Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК
Космонавт Артемьев сбил на машине переходившего дорогу в неположенном месте коллегу из ЦПК