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Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК - РИА Новости, 18.10.2022
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Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК
Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК - РИА Новости, 18.10.2022
Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК
Космонавт Олег Артемьев, не заметив переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода человека, сбил его, пострадавший - сотрудник Центра подготовки... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:22
2022-10-18T11:22
олег артемов
центр подготовки космонавтов
роскосмос
щелково
дтп
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев, не заметив переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода человека, сбил его, пострадавший - сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина - госпитализирован с переломами, сообщил "Роскосмос"."ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов - сотрудник ЦПК - госпитализирован в Щелково с переломами. Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему", -говорится в сообщении.Уточняется, что Центр подготовки космонавтов и госкорпорация оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь.Олег Артемьев три раза летал в космос. Последний его полет длился с 18 марта по 29 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20221017/monokoleso-1824673645.html
https://ria.ru/20221015/dtp-1824228524.html
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олег артемов, центр подготовки космонавтов, роскосмос, щелково, дтп, происшествия
Олег Артемов, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, Щелково, ДТП, Происшествия
11:22 18.10.2022
 
Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК

Космонавт Артемьев сбил на машине переходившего дорогу в неположенном месте коллегу из ЦПК

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев, не заметив переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода человека, сбил его, пострадавший - сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина - госпитализирован с переломами, сообщил "Роскосмос".
"ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов - сотрудник ЦПК - госпитализирован в Щелково с переломами. Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему", -говорится в сообщении.
Иномарка сбила человека на моноколесе в Петербурге. Кадры с видеорегистратора
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В Петербурге Росгвардия задержала водителя, сбившего мужчину на моноколесе
Уточняется, что Центр подготовки космонавтов и госкорпорация оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь.
Олег Артемьев три раза летал в космос. Последний его полет длился с 18 марта по 29 сентября 2022 года.
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Олег АртемовЦентр подготовки космонавтовРоскосмосЩелковоДТППроисшествия
 
 
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