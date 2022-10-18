https://ria.ru/20221018/dtp-1824815213.html

Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК

Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК - РИА Новости, 18.10.2022

Космонавт Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК

Космонавт Олег Артемьев, не заметив переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода человека, сбил его, пострадавший - сотрудник Центра подготовки... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:22

2022-10-18T11:22

2022-10-18T11:22

олег артемов

центр подготовки космонавтов

роскосмос

щелково

дтп

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев, не заметив переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода человека, сбил его, пострадавший - сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина - госпитализирован с переломами, сообщил "Роскосмос"."ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов - сотрудник ЦПК - госпитализирован в Щелково с переломами. Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему", -говорится в сообщении.Уточняется, что Центр подготовки космонавтов и госкорпорация оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь.Олег Артемьев три раза летал в космос. Последний его полет длился с 18 марта по 29 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20221017/monokoleso-1824673645.html

https://ria.ru/20221015/dtp-1824228524.html

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олег артемов, центр подготовки космонавтов, роскосмос, щелково, дтп, происшествия