https://ria.ru/20221018/dtp-1824791802.html

Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве

Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 18.10.2022

Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве

Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе в новой Москве для эвакуации пострадавших, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:15

2022-10-18T10:15

2022-10-18T11:12

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе в новой Москве для эвакуации пострадавших, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."На место происшествия прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего в микроавтобусе находились 25 человек, один из них погиб и девять пострадали. Такие же данные ранее неофициально озвучил РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)