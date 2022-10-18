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Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 18.10.2022
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Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве
Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 18.10.2022
Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве
Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе в новой Москве для эвакуации пострадавших, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:15
2022-10-18T11:12
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе в новой Москве для эвакуации пострадавших, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."На место происшествия прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего в микроавтобусе находились 25 человек, один из них погиб и девять пострадали. Такие же данные ранее неофициально озвучил РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:15 18.10.2022 (обновлено: 11:12 18.10.2022)
 
Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП в Новой Москве

Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыМедицинский вертолет на месте ДТП на Киевском шоссе в Москве
Медицинский вертолет на месте ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
Медицинский вертолет на месте ДТП на Киевском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет прибыл на место крупного ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе в новой Москве для эвакуации пострадавших, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На место происшествия прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего в микроавтобусе находились 25 человек, один из них погиб и девять пострадали. Такие же данные ранее неофициально озвучил РИА Новости представитель экстренных служб.
ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:01
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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