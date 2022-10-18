https://ria.ru/20221018/drony-1824846441.html

Лукашенко заявил об актуальности разработки дронов в Белоруссии

Лукашенко заявил об актуальности разработки дронов в Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2022

Лукашенко заявил об актуальности разработки дронов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с председателем президиума Национальной академии наук страны Владимиром Гусаковым разработку беспилотников,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:00

2022-10-18T13:00

2022-10-18T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с председателем президиума Национальной академии наук страны Владимиром Гусаковым разработку беспилотников, подчеркнув важность этой темы на фоне событий на Украине, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства."Что очень актуально … это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", - приводит пресс-служба слова Лукашенко. Он отметил, что еще одно важное направление, которое находится в ведении академии наук, - разработка отечественных автомобилей.По данным пресс-службы, на встрече глава государства поручил ориентировочно в конце ноября - начале декабря текущего года организовать масштабную выставку научных достижений."Подберем хороший зал. Не только для того, чтобы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только академию наук, но и достижения нашей науки. Поэтому надо продумать вместе с администрацией (президента - ред.), правительством, где мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220717/belorussiya-1803084711.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр