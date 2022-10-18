https://ria.ru/20221018/donetsk-1824827940.html
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 18.10.2022
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Мирная жительница пострадала при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:59
2022-10-18T11:59
2022-10-18T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ Кировского района Донецка