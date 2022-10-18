https://ria.ru/20221018/donetsk-1824827940.html

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 18.10.2022

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Мирная жительница пострадала при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:59

2022-10-18T11:59

2022-10-18T11:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика