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В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/donetsk-1824827940.html
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 18.10.2022
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Мирная жительница пострадала при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:59
2022-10-18T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
11:59 18.10.2022
 
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Штаб обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСкорая помощь в Донецке
Скорая помощь в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Скорая помощь в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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