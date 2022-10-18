https://ria.ru/20221018/dom-1824794405.html

В Ейске жильцов трех пострадавших подъездов не пускают в дом

В Ейске жильцов трех пострадавших подъездов не пускают в дом - РИА Новости, 18.10.2022

В Ейске жильцов трех пострадавших подъездов не пускают в дом

Доступ в квартиры жильцам 2, 3 и 4 подъездов разрушенного дома в Ейске после ЧП пока закрыт, они остаются в пунктах временного размещения, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:26

2022-10-18T10:26

2022-10-18T10:26

происшествия

жилье

ейск

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение су-34 в ейске

су-34

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт – РИА Новости. Доступ в квартиры жильцам 2, 3 и 4 подъездов разрушенного дома в Ейске после ЧП пока закрыт, они остаются в пунктах временного размещения, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин."Приняли решение, по-прежнему жильцов 2, 3, 4 подъездов размещать в пунктах временного размещения. Пока доступ населения в эту половину дома закрыт", - сказал Волынкин.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и 3 детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824791095.html

ейск

краснодарский край

россия

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происшествия, жилье, ейск, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-34 в ейске, су-34