https://ria.ru/20221018/doklad-1824973042.html

Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник

Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 18.10.2022

Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник

Запад не отреагирует на доклад Комиссии СПЧ ООН о преступлениях украинских военнослужащих против пленных солдат Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:47

2022-10-18T19:47

2022-10-18T19:47

в мире

родион мирошник

украина

россия

луганская народная республика

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151651/62/1516516261_0:0:2369:1332_1920x0_80_0_0_619122ef8dcc2a7b637d016f8f4ed805.jpg

ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Запад не отреагирует на доклад Комиссии СПЧ ООН о преступлениях украинских военнослужащих против пленных солдат Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Ранее в докладе, опубликованном Комиссией СПЧ ООН по расследованию событий на Украине, сообщалось, что задокументированы два случая, когда украинские солдаты совершили военные преступления по отношению к пленным российским военнослужащим."В ныне сложившейся ситуация - это лишь констатация очевидного, за которой ничего не последует. Кто сегодня из западных политиков потребует наказания этих преступников, наплевавших на Женевские конвенции? Какое из государств Запада введёт санкции против Украины за то, что ее боевики издеваются над пленными? Какая из стран НАТО на этом основании откажется от поставок вооружения украинскому режиму, убивающему пленных и гордящемуся своими преступлениями? Кто признаёт, что страны НАТО являются соучастниками этих убийств, потому что поддерживают и финансируют украинский режим, потому что вооружают этих боевиков? Ответ, похоже, очевиден. Вопрос только в том, заставят ли СПЧ объяснять, что они не то имели в виду или просто проигнорируют факт очевидных преступлений", - заявил Мирошник.Как заявляло Минобороны РФ, подавляющее большинство российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, подвергаются пыткам и издевательствам. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны украинских военных.

https://ria.ru/20221018/prestupleniya-1824962228.html

https://ria.ru/20221014/sledstvie-1823995226.html

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, родион мирошник, украина, россия, луганская народная республика, нато, оон