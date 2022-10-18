Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник
Представитель ЛНР Мирошник: Запад не отреагирует на доклад СПЧ ООН о преступлениях ВСУ
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Запад не отреагирует на доклад Комиссии СПЧ ООН о преступлениях украинских военнослужащих против пленных солдат Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Ранее в докладе, опубликованном Комиссией СПЧ ООН по расследованию событий на Украине, сообщалось, что задокументированы два случая, когда украинские солдаты совершили военные преступления по отношению к пленным российским военнослужащим.
"В ныне сложившейся ситуация - это лишь констатация очевидного, за которой ничего не последует. Кто сегодня из западных политиков потребует наказания этих преступников, наплевавших на Женевские конвенции? Какое из государств Запада введёт санкции против Украины за то, что ее боевики издеваются над пленными? Какая из стран НАТО на этом основании откажется от поставок вооружения украинскому режиму, убивающему пленных и гордящемуся своими преступлениями? Кто признаёт, что страны НАТО являются соучастниками этих убийств, потому что поддерживают и финансируют украинский режим, потому что вооружают этих боевиков? Ответ, похоже, очевиден. Вопрос только в том, заставят ли СПЧ объяснять, что они не то имели в виду или просто проигнорируют факт очевидных преступлений", - заявил Мирошник.
Как заявляло Минобороны РФ, подавляющее большинство российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, подвергаются пыткам и издевательствам. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны украинских военных.