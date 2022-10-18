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Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 18.10.2022
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Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник
Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 18.10.2022
Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник
Запад не отреагирует на доклад Комиссии СПЧ ООН о преступлениях украинских военнослужащих против пленных солдат Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:47
2022-10-18T19:47
в мире
родион мирошник
украина
россия
луганская народная республика
нато
оон
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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Запад не отреагирует на доклад Комиссии СПЧ ООН о преступлениях украинских военнослужащих против пленных солдат Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.Ранее в докладе, опубликованном Комиссией СПЧ ООН по расследованию событий на Украине, сообщалось, что задокументированы два случая, когда украинские солдаты совершили военные преступления по отношению к пленным российским военнослужащим."В ныне сложившейся ситуация - это лишь констатация очевидного, за которой ничего не последует. Кто сегодня из западных политиков потребует наказания этих преступников, наплевавших на Женевские конвенции? Какое из государств Запада введёт санкции против Украины за то, что ее боевики издеваются над пленными? Какая из стран НАТО на этом основании откажется от поставок вооружения украинскому режиму, убивающему пленных и гордящемуся своими преступлениями? Кто признаёт, что страны НАТО являются соучастниками этих убийств, потому что поддерживают и финансируют украинский режим, потому что вооружают этих боевиков? Ответ, похоже, очевиден. Вопрос только в том, заставят ли СПЧ объяснять, что они не то имели в виду или просто проигнорируют факт очевидных преступлений", - заявил Мирошник.Как заявляло Минобороны РФ, подавляющее большинство российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, подвергаются пыткам и издевательствам. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20221018/prestupleniya-1824962228.html
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в мире, родион мирошник, украина, россия, луганская народная республика, нато, оон
В мире, Родион Мирошник, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, ООН
19:47 18.10.2022
 
Запад не отреагирует на доклад ООН о преступлениях ВСУ, заявил Мирошник

Представитель ЛНР Мирошник: Запад не отреагирует на доклад СПЧ ООН о преступлениях ВСУ

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Запад не отреагирует на доклад Комиссии СПЧ ООН о преступлениях украинских военнослужащих против пленных солдат Вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Ранее в докладе, опубликованном Комиссией СПЧ ООН по расследованию событий на Украине, сообщалось, что задокументированы два случая, когда украинские солдаты совершили военные преступления по отношению к пленным российским военнослужащим.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 19:00
Глава СПЧ направил за рубеж подборку материалов о преступлениях ВСУ
"В ныне сложившейся ситуация - это лишь констатация очевидного, за которой ничего не последует. Кто сегодня из западных политиков потребует наказания этих преступников, наплевавших на Женевские конвенции? Какое из государств Запада введёт санкции против Украины за то, что ее боевики издеваются над пленными? Какая из стран НАТО на этом основании откажется от поставок вооружения украинскому режиму, убивающему пленных и гордящемуся своими преступлениями? Кто признаёт, что страны НАТО являются соучастниками этих убийств, потому что поддерживают и финансируют украинский режим, потому что вооружают этих боевиков? Ответ, похоже, очевиден. Вопрос только в том, заставят ли СПЧ объяснять, что они не то имели в виду или просто проигнорируют факт очевидных преступлений", - заявил Мирошник.
Как заявляло Минобороны РФ, подавляющее большинство российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, подвергаются пыткам и издевательствам. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны украинских военных.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:11Специальная военная операция на Украине
СК расследует преступления польских наемников в Харьковской области
 
В миреРодион МирошникУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОООН
 
 
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