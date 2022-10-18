https://ria.ru/20221018/dobrodel-1824916043.html

Жители МО смогут задать вопросы о мобилизации на сайте "Добродел"

Жители МО смогут задать вопросы о мобилизации на сайте "Добродел" - РИА Новости, 18.10.2022

Жители МО смогут задать вопросы о мобилизации на сайте "Добродел"

Специальную службу поддержки для мобилизованных из Московской области и членов их семей запустили на сайте "Добродел", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:42

2022-10-18T16:42

2022-10-18T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Специальную службу поддержки для мобилизованных из Московской области и членов их семей запустили на сайте "Добродел", сообщил телеканал "360".На сайте можно задать все интересующие вопросы о мобилизации и мерах поддержки для военнослужащих."Мы поставили регламентный срок отработки на это обращение –сутки. Первая обратная связь придет через сутки", –рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.Она отметила, что некоторые вопросы требуют более длительного уведомления – в таких ситуациях с обратившимся будут держать обратную связь до получения разъяснений.С 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация, с вопросами о ней обратились 102 тысячи человек, рассказала Каклюгина. Большая часть вопросов поступала по горячей линии 122."Мы все эти обращения структурировали. Самые массовые обращения, самая большая категория – обжалование повестки. Это 78% из 102 тысяч обращений", –отметила Каклюгина.На втором месте – вопросы о том, как стать добровольцем."По всем каналам связи мы 9% таких обращений получили. На третьем – выплаты мобилизованным", – рассказала вице-губернатор.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)