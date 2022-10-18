https://ria.ru/20221018/dnr-1824840694.html
ДНР открывает все пункты пропуска с соседними субъектами России
ДНР открывает все пункты пропуска с соседними субъектами России - РИА Новости, 18.10.2022
ДНР открывает все пункты пропуска с соседними субъектами России
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что со вторника министерство госбезопасности ДНР открывает все пункты пропуска с другими... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:40
2022-10-18T12:40
2022-10-18T17:51
специальная военная операция на украине
общество
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что со вторника министерство госбезопасности ДНР открывает все пункты пропуска с другими субъектами РФ и более не осуществляет пограничный контроль."С 13.00 (совпадает с мск - ред.) сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль", - написал он в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221005/granitsa-1821610265.html
россия
донецкая народная республика
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Обстановка на КПП "Успенка", где снят пограничный контроль
Пограничный контроль, осуществлявшийся министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на контрольно-пропускном пункте "Успенка", снят и более со стороны республики не осуществляется.
2022-10-18T12:40
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общество, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:40 18.10.2022 (обновлено: 17:51 18.10.2022)
ДНР открывает все пункты пропуска с соседними субъектами России
В ДНР снимают погранконтроль с пунктов пропусков на границах с другими регионами России