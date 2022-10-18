https://ria.ru/20221018/dnk-1824886398.html

Глава МВД оценил идею о ДНК-анализе для всех въезжающих в Россию

Глава МВД оценил идею о ДНК-анализе для всех въезжающих в Россию - РИА Новости, 18.10.2022

Глава МВД оценил идею о ДНК-анализе для всех въезжающих в Россию

Проводить ДНК-анализ каждому въезжающему в РФ не выйдет из-за дороговизны предлагаемых нововведений, хотя такая мера пошла бы на пользу, заявил глава МВД России РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:09

2022-10-18T15:09

2022-10-18T15:10

общество

россия

госдума рф

владимир колокольцев

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Проводить ДНК-анализ каждому въезжающему в РФ не выйдет из-за дороговизны предлагаемых нововведений, хотя такая мера пошла бы на пользу, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.Эта мера пошла бы на пользу, однако применить ее не выйдет именно из-за недостатка финансирования, заметил он.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писали СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе – на всех россиян.

https://ria.ru/20221013/rossiya-1823554352.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, владимир колокольцев, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)