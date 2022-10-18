https://ria.ru/20221018/dnk-1824886398.html
Глава МВД оценил идею о ДНК-анализе для всех въезжающих в Россию
Глава МВД оценил идею о ДНК-анализе для всех въезжающих в Россию - РИА Новости, 18.10.2022
Глава МВД оценил идею о ДНК-анализе для всех въезжающих в Россию
Проводить ДНК-анализ каждому въезжающему в РФ не выйдет из-за дороговизны предлагаемых нововведений, хотя такая мера пошла бы на пользу, заявил глава МВД России РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:09
2022-10-18T15:09
2022-10-18T15:10
общество
россия
госдума рф
владимир колокольцев
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Проводить ДНК-анализ каждому въезжающему в РФ не выйдет из-за дороговизны предлагаемых нововведений, хотя такая мера пошла бы на пользу, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.Эта мера пошла бы на пользу, однако применить ее не выйдет именно из-за недостатка финансирования, заметил он.Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писали СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе – на всех россиян.
https://ria.ru/20221013/rossiya-1823554352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, владимир колокольцев, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, Владимир Колокольцев, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:09 18.10.2022 (обновлено: 15:10 18.10.2022)
Глава МВД оценил идею о ДНК-анализе для всех въезжающих в Россию
Глава МВД Колокольцев: проводить ДНК-анализ каждому въезжающему в Россию слишком дорого
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Проводить ДНК-анализ каждому въезжающему в РФ не выйдет из-за дороговизны предлагаемых нововведений, хотя такая мера пошла бы на пользу, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Были предложения со стороны Следственного комитета РФ - ввести ДНК-анализ каждому въезжающему. Но это очень дорогостоящая тема, и пока, на сегодняшнем этапе, мы не можем пойти на такие расходы", – сказал Колокольцев в Госдуме на заседании фракции СРЗП.
Эта мера пошла бы на пользу, однако применить ее не выйдет именно из-за недостатка финансирования, заметил он.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. После этого, как писали СМИ, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что геномную экспертизу для мигрантов можно было бы последовательно расширить сначала на лиц, совершивших уголовные преступления в России, а в перспективе – на всех россиян.