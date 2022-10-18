https://ria.ru/20221018/dialog-1824924050.html

Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией

Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией - РИА Новости, 18.10.2022

Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным поддерживать диалог с Россией для предотвращения эскалации на Украине. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:09

2022-10-18T17:09

2022-10-18T17:09

в мире

саули ниинисте

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украина

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает важным поддерживать диалог с Россией для предотвращения эскалации на Украине."В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации", - сказал Ниинистё, выступая на семинаре Rose-Roth по вопросам безопасности Парламентской ассамблеи НАТО. Трансляцию вели финские СМИ.Финский президент в очередной раз отметил, что вступление страны в Североатлантический альянс - это обоюдный интерес."Мы в Финляндии хотим говорить не только о том, что НАТО может предложить нам, но и о том, что мы можем предложить НАТО", - отметил он.Также Ниинистё прокомментировал версии, что Финляндия и Швеция могут разделиться в процессе ратификации заявок в НАТО."Мы вместе начали этот путь и вместе пройдем по нему. Я даже не люблю рассуждать на эту тему", - добавил он.На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221017/napryazhennost-1824673970.html

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221016/nato-1824410094.html

финляндия

россия

украина

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в мире, саули ниинисте, владимир путин, финляндия, россия, украина, нато