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В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР - РИА Новости, 18.10.2022
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В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР
В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР - РИА Новости, 18.10.2022
В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР
Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ФБР ложных показаний относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T23:29
2022-10-18T23:55
сша
федеральное бюро расследований сша
в мире
игорь данченко
дональд трамп
россия
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 18 окт – РИА Новости. Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ФБР ложных показаний относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Присяжные признали его невиновным по всем четырем пунктам обвинения, пятый пункт был снят судьей во время процесса."Мы знаем, что господин Данченко был невиновен. Сейчас американская общественность тоже это знает", - сказал представитель защиты, выйдя к журналистам вместе со своим клиентом.Политический аналитик участвовал в составлении досье с компроматом на Трампа в интересах его внутриполитических противников. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье, вели расследование версии о "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли ничего доказать.Американская прокуратура пыталась доказать, что Данченко солгал ФБР по поводу источников сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".Подзащитный отказался признавать вину, а защита настаивала на полном оправдании.
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сша, федеральное бюро расследований сша, в мире, игорь данченко, дональд трамп, россия
США, Федеральное бюро расследований США, В мире, Игорь Данченко, Дональд Трамп, Россия
23:29 18.10.2022 (обновлено: 23:55 18.10.2022)
 
В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР

Жюри присяжных в США оправдало россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР

© AP Photo / Manuel Balce CenetaИгорь Данченко
Игорь Данченко - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Игорь Данченко. Архивное фото
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 18 окт – РИА Новости. Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ФБР ложных показаний относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Присяжные признали его невиновным по всем четырем пунктам обвинения, пятый пункт был снят судьей во время процесса.
"Мы знаем, что господин Данченко был невиновен. Сейчас американская общественность тоже это знает", - сказал представитель защиты, выйдя к журналистам вместе со своим клиентом.
Политический аналитик участвовал в составлении досье с компроматом на Трампа в интересах его внутриполитических противников. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье, вели расследование версии о "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли ничего доказать.
Американская прокуратура пыталась доказать, что Данченко солгал ФБР по поводу источников сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".
Подзащитный отказался признавать вину, а защита настаивала на полном оправдании.
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СШАФедеральное бюро расследований СШАВ миреИгорь ДанченкоДональд ТрампРоссия
 
 
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