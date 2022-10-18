https://ria.ru/20221018/danchenko-1825003159.html

В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР

В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР - РИА Новости, 18.10.2022

В США оправдали россиянина Данченко по обвинениям в лжесвидетельстве ФБР

Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ФБР ложных показаний относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T23:29

2022-10-18T23:29

2022-10-18T23:55

сша

федеральное бюро расследований сша

в мире

игорь данченко

дональд трамп

россия

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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 18 окт – РИА Новости. Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ФБР ложных показаний относительно связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Присяжные признали его невиновным по всем четырем пунктам обвинения, пятый пункт был снят судьей во время процесса."Мы знаем, что господин Данченко был невиновен. Сейчас американская общественность тоже это знает", - сказал представитель защиты, выйдя к журналистам вместе со своим клиентом.Политический аналитик участвовал в составлении досье с компроматом на Трампа в интересах его внутриполитических противников. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье, вели расследование версии о "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли ничего доказать.Американская прокуратура пыталась доказать, что Данченко солгал ФБР по поводу источников сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".Подзащитный отказался признавать вину, а защита настаивала на полном оправдании.

https://ria.ru/20221018/diplomaty-1824990583.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, федеральное бюро расследований сша, в мире, игорь данченко, дональд трамп, россия