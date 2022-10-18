https://ria.ru/20221018/craig-1824883017.html

Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда

Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда - РИА Новости, 18.10.2022

Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда

Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, этим же орденом награждался сыгранный... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:08

2022-10-18T15:08

2022-10-18T15:08

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, этим же орденом награждался сыгранный Крейгом "агент 007" Джеймс Бонд, сообщил Букингемский дворец."Королевская принцесса (Анна) вручает Дэниелу Крейгу Орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области) кино и театра – тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд", – говорится в Twitter-аккаунте дворца.Актер получил степень кавалера ордена. В прошлом году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга: "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать". Литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами также награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.

https://ria.ru/20221017/korona-1824594694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, дэниел крейг, джеймс бонд, ян флеминг, великобритания