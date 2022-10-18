Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда
Букингемский дворец: Крейг получил британский орден, которым награждался "агент 007"
© AFP 2022 / Rich Fury/Getty Images Дэниел Крейг на открытии своей именной звезды на Аллее славы в Голливуде
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, этим же орденом награждался сыгранный Крейгом "агент 007" Джеймс Бонд, сообщил Букингемский дворец.
"Королевская принцесса (Анна) вручает Дэниелу Крейгу Орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области) кино и театра – тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд", – говорится в Twitter-аккаунте дворца.
Актер получил степень кавалера ордена. В прошлом году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.
Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга: "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать".
Литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.
Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами также награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.