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Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/craig-1824883017.html
Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда
Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда - РИА Новости, 18.10.2022
Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда
Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, этим же орденом награждался сыгранный... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:08
2022-10-18T15:08
культура
новости культуры
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джеймс бонд
ян флеминг
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, этим же орденом награждался сыгранный Крейгом "агент 007" Джеймс Бонд, сообщил Букингемский дворец."Королевская принцесса (Анна) вручает Дэниелу Крейгу Орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области) кино и театра – тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд", – говорится в Twitter-аккаунте дворца.Актер получил степень кавалера ордена. В прошлом году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга: "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать". Литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами также награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.
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новости культуры, дэниел крейг, джеймс бонд, ян флеминг, великобритания
Культура, Новости культуры, Дэниел Крейг, Джеймс Бонд, Ян Флеминг, Великобритания
15:08 18.10.2022
 
Дэниелу Крейгу вручили рыцарский орден, которым награждали Бонда

Букингемский дворец: Крейг получил британский орден, которым награждался "агент 007"

© AFP 2022 / Rich Fury/Getty Images Дэниел Крейг на открытии своей именной звезды на Аллее славы в Голливуде
Дэниел Крейг на открытии своей именной звезды на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Rich Fury/Getty Images
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Принцесса Анна вручила актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, этим же орденом награждался сыгранный Крейгом "агент 007" Джеймс Бонд, сообщил Букингемский дворец.
"Королевская принцесса (Анна) вручает Дэниелу Крейгу Орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в (области) кино и театра – тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд", – говорится в Twitter-аккаунте дворца.
Актер получил степень кавалера ордена. В прошлом году ему за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.
Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга: "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать".
Литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.
Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами также награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.
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КультураНовости культурыДэниел КрейгДжеймс БондЯн ФлемингВеликобритания
 
 
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