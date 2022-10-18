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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов впервые с 4 октября - РИА Новости, 18.10.2022
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов впервые с 4 октября
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов впервые с 4 октября - РИА Новости, 18.10.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов впервые с 4 октября
Мировые цены на нефть ускорили падение до 3-3,7%, а стоимость марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже 89 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:39
2022-10-18T18:04
экономика
цены на нефть
москва
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3-3,7%, а стоимость марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже 89 долларов за баррель, следует из данных торгов.По состоянию на 17.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,72%, до 89,13 доллара за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 89 долларов. Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI падает на 3,36%, до 81,7 доллара.По словам экспертов, рынок реагирует на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти для предотвращения дальнейшего сильного роста мировых цен."Цены на нефть снижаются, поскольку энергетические трейдеры ожидают, что администрация Байдена сохранит агрессивный подход в отношении высвобождения сырья из стратегического резерва", - цитирует агентство Блумберг аналитика Oanda Эдварда Мойю (Edward Moya).
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экономика, цены на нефть, москва, brent, wti (нефть), джо байден, сша
Экономика, Цены на нефть, Москва, Brent, WTI (нефть), Джо Байден, США
17:39 18.10.2022 (обновлено: 18:04 18.10.2022)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов впервые с 4 октября

Цена нефти марки Brent опустилась до 88,93 доллара за баррель впервые с 4 октября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3-3,7%, а стоимость марки Brent впервые с 4 октября опустилась ниже 89 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.53 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 2,72%, до 89,13 доллара за баррель, минутами ранее она опускалась ниже 89 долларов. Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI падает на 3,36%, до 81,7 доллара.
По словам экспертов, рынок реагирует на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти для предотвращения дальнейшего сильного роста мировых цен.
"Цены на нефть снижаются, поскольку энергетические трейдеры ожидают, что администрация Байдена сохранит агрессивный подход в отношении высвобождения сырья из стратегического резерва", - цитирует агентство Блумберг аналитика Oanda Эдварда Мойю (Edward Moya).
Министр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьМоскваBrentWTI (нефть)Джо БайденСША
 
 
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