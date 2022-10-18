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США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России - РИА Новости, 19.10.2022
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США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России
США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России - РИА Новости, 19.10.2022
США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России
США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T23:58
2022-10-19T00:11
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ООН, 19 окт – РИА Новости. США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.По его словам, тема обсуждения "передача иранских БПЛА России и их применение на Украине".Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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в мире, сша, франция, россия, совет безопасности оон, великобритания, оон, мид ирана
В мире, США, Франция, Россия, Совет Безопасности ООН, Великобритания, ООН, МИД Ирана
23:58 18.10.2022 (обновлено: 00:11 19.10.2022)
 
США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России

США, Франция, Британия запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России

© РИА Новости / Кирилл РубцовИранский БПЛА на выставке форума "Армия-2022"
Иранский БПЛА на выставке форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Рубцов
Иранский БПЛА на выставке форума "Армия-2022". Архивное фото
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ООН, 19 окт – РИА Новости. США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе "разное" (проходит в закрытом режиме – ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тема обсуждения "передача иранских БПЛА России и их применение на Украине".
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Польский ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 21:05
ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще
 
В миреСШАФранцияРоссияСовет Безопасности ООНВеликобританияООНМИД Ирана
 
 
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