https://ria.ru/20221018/bpla-1825004947.html

США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России

США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России - РИА Новости, 19.10.2022

США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России

США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T23:58

2022-10-18T23:58

2022-10-19T00:11

в мире

сша

франция

россия

совет безопасности оон

великобритания

оон

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810026000_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f275261ae59489a1e2f445a817238d9.jpg

ООН, 19 окт – РИА Новости. США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.По его словам, тема обсуждения "передача иранских БПЛА России и их применение на Украине".Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221018/bpla-1824985162.html

сша

франция

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, россия, совет безопасности оон, великобритания, оон, мид ирана