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США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России
США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России - РИА Новости, 19.10.2022
США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России
США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T23:58
2022-10-18T23:58
2022-10-19T00:11
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ООН, 19 окт – РИА Новости. США, Великобритания и Франция запросили обсуждения в среду в Совете безопасности ООН темы передачи иранских беспилотников России, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.По его словам, тема обсуждения "передача иранских БПЛА России и их применение на Украине".Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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23:58 18.10.2022 (обновлено: 00:11 19.10.2022)
США запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России
США, Франция, Британия запросили обсуждения в СБ ООН передачи иранских БПЛА России