https://ria.ru/20221018/bpla-1824985162.html

ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще

ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще - РИА Новости, 18.10.2022

ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще

Случаев применения беспилотников в конфликтах в мире становится все больше, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T21:05

2022-10-18T21:05

2022-10-18T21:05

в мире

стефан дюжаррик

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Случаев применения беспилотников в конфликтах в мире становится все больше, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы наблюдаем возросшее число случаев использования дронов в конфликтах по всему миру. Это вызывает беспокойство", - сказал Дюжаррик, добавив, что более активное применение БПЛА "снижает цену насилия против гражданских лиц".

https://ria.ru/20221013/nato-1823828086.html

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2022

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в мире, стефан дюжаррик, оон, ситуация в днр и лнр