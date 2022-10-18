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ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще
ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще - РИА Новости, 18.10.2022
ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще
Случаев применения беспилотников в конфликтах в мире становится все больше, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:05
2022-10-18T21:05
2022-10-18T21:05
в мире
стефан дюжаррик
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Случаев применения беспилотников в конфликтах в мире становится все больше, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы наблюдаем возросшее число случаев использования дронов в конфликтах по всему миру. Это вызывает беспокойство", - сказал Дюжаррик, добавив, что более активное применение БПЛА "снижает цену насилия против гражданских лиц".
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В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще
Представитель генсека ООН Дюжаррик: случаев применения БПЛА в конфликтах становится больше