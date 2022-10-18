https://ria.ru/20221018/bogomazov-1824855580.html
Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой
Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой - РИА Новости, 18.10.2022
Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой
Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов рассказал об имущественном споре с сестрой. По его словам, родственница пыталась выселить артиста из... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:47
2022-10-18T13:47
2022-10-18T13:47
шоубиз
игорь богомазов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов рассказал об имущественном споре с сестрой. По его словам, родственница пыталась выселить артиста из трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Конфликт начался с приватизации квартиры сестрой – она стала единоличной собственницей. Однако, когда Богомазов решил переехать с женой и сыном в Петербург, у него возникли сложности с жильем. После конфликта с сестрой, она подала в суд, по решению которого супруга артиста не имела права проживать в квартире. Также певец поделился страхом оказаться с семьей на улице. Сестра артиста Евгения опровергает претензии к ней. По ее словам, именно Гарик вынудил женщину съехать из жилья вместе с матерью. Им пришлось снимать жилье. Артист сообщил, что собирается подавать встречный иск в суд. Ранее Богомазов рассказал о работе таксистом во время пандемии. Артисту пришлось искать подработку из-за перенесенных концертов.
https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь богомазов
Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой
Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой из-за квартиры
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов рассказал об имущественном споре с сестрой. По его словам, родственница пыталась выселить артиста из трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.
Конфликт начался с приватизации квартиры сестрой – она стала единоличной собственницей.
"Это чисто формально, любимый старший братик. Естественно, как ты жил там раньше, так и будешь жить", – поделился исполнитель словами родственницы Пятому каналу.
Однако, когда Богомазов решил переехать с женой и сыном в Петербург, у него возникли сложности с жильем. После конфликта с сестрой, она подала в суд, по решению которого супруга артиста не имела права проживать в квартире.
"По решению суда, Гарик и Георгий имеют право проживать в данной квартире. А я – нет, так как не являюсь ее родственницей, а она собственница. Как?" – задалась вопросом жена артиста Виктория.
Также певец поделился страхом оказаться с семьей на улице.
"Она хотела нас выписать с Георгием. Выписать меня из этой квартиры. И остаться одна в этой квартире собственницей", – поделился опасениями Богомазов.
Сестра артиста Евгения опровергает претензии к ней. По ее словам, именно Гарик вынудил женщину съехать из жилья вместе с матерью. Им пришлось снимать жилье.
"Они вывели маму, которая является инвалидом, у которой началось обострение в связи с конфликтами. Мы были вынуждены оттуда уехать", – поделилась женщина.
Артист сообщил, что собирается подавать встречный иск в суд.
Ранее Богомазов рассказал
о работе таксистом во время пандемии. Артисту пришлось искать подработку из-за перенесенных концертов.