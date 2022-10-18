https://ria.ru/20221018/bogomazov-1824855580.html

Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой

Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой - РИА Новости, 18.10.2022

Экс-участник "Отпетых мошенников" Богомазов начал судиться с сестрой

Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов рассказал об имущественном споре с сестрой. По его словам, родственница пыталась выселить артиста из... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:47

2022-10-18T13:47

2022-10-18T13:47

шоубиз

игорь богомазов

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов рассказал об имущественном споре с сестрой. По его словам, родственница пыталась выселить артиста из трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Конфликт начался с приватизации квартиры сестрой – она стала единоличной собственницей. Однако, когда Богомазов решил переехать с женой и сыном в Петербург, у него возникли сложности с жильем. После конфликта с сестрой, она подала в суд, по решению которого супруга артиста не имела права проживать в квартире. Также певец поделился страхом оказаться с семьей на улице. Сестра артиста Евгения опровергает претензии к ней. По ее словам, именно Гарик вынудил женщину съехать из жилья вместе с матерью. Им пришлось снимать жилье. Артист сообщил, что собирается подавать встречный иск в суд. Ранее Богомазов рассказал о работе таксистом во время пандемии. Артисту пришлось искать подработку из-за перенесенных концертов.

https://ria.ru/20210825/moshenniki-1747239624.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

игорь богомазов