Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о работе таксистом

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов рассказал, как стал таксистом во время пандемии.

По его словам, все концерты с его участием перенесли на осень, и он решил найти подработку на это время.

"Сидеть на диване не имею права. У меня семья, маленький ребенок. Считаю, что это абсолютно нормально — пойти и зарабатывать в такси", — сказал Богомазов в комментарии Пятому каналу

Артист подчеркнул, что работа водителя такси не сложная, но довольно ответственная, поскольку приходится отвечать за безопасность людей.

Богомазов не назвал сумму своего нынешнего дохода, отметив, что заработок таксиста зависит от мотивации, энергии и выносливости. При этом музыкант признался, что для него не составляет труда "работать сутками напролет".

По словам артиста, пассажиры не узнают его, поскольку он соблюдает все меры безопасности и ездит в защитной маске, а также часто надевает солнечные очки.