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В Тульской области пожарные спасли двух бобров - РИА Новости, 18.10.2022
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Хорошие новости
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В Тульской области пожарные спасли двух бобров
В Тульской области пожарные спасли двух бобров - РИА Новости, 18.10.2022
В Тульской области пожарные спасли двух бобров
Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец, сообщило МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:14
2022-10-18T17:26
хорошие новости
происшествия
тульская область
россия
тула
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
суворовский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец, сообщило МЧС в своем Telegram-канале."Помощь спасателей понадобилась бобрам, упавшим в пустой колодец. На помощь животным пришли сотрудники 102-й пожарной части села Кулешова", — написало ведомство.Как рассказали в пресс-службе, работники МЧС постепенно заполнили колодец водой с помощью пожарных рукавов, благодаря чему удалось вызволить застрявших животных.Необычная спасательная операция прошла в Суворовском районе Тульской области.
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тульская область
россия
тула
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4.7
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Операция по спасению бобров в Тульской области
Спасение бобров сотрудниками МЧС Тульской области
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происшествия, тульская область, россия, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суворовский район
Хорошие новости, Происшествия, Тульская область, Россия, Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Суворовский район
17:14 18.10.2022 (обновлено: 17:26 18.10.2022)
 
В Тульской области пожарные спасли двух бобров

Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец, сообщило МЧС в своем Telegram-канале.
"Помощь спасателей понадобилась бобрам, упавшим в пустой колодец. На помощь животным пришли сотрудники 102-й пожарной части села Кулешова", — написало ведомство.
Как рассказали в пресс-службе, работники МЧС постепенно заполнили колодец водой с помощью пожарных рукавов, благодаря чему удалось вызволить застрявших животных.
Необычная спасательная операция прошла в Суворовском районе Тульской области.
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Хорошие новостиПроисшествияТульская областьРоссияТулаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Суворовский район
 
 
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