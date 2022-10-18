https://ria.ru/20221018/bobry-1824926624.html

В Тульской области пожарные спасли двух бобров

В Тульской области пожарные спасли двух бобров - РИА Новости, 18.10.2022

В Тульской области пожарные спасли двух бобров

Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец, сообщило МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:14

2022-10-18T17:14

2022-10-18T17:26

хорошие новости

происшествия

тульская область

россия

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

суворовский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец, сообщило МЧС в своем Telegram-канале."Помощь спасателей понадобилась бобрам, упавшим в пустой колодец. На помощь животным пришли сотрудники 102-й пожарной части села Кулешова", — написало ведомство.Как рассказали в пресс-службе, работники МЧС постепенно заполнили колодец водой с помощью пожарных рукавов, благодаря чему удалось вызволить застрявших животных.Необычная спасательная операция прошла в Суворовском районе Тульской области.

https://ria.ru/20221003/kosulya-1821100707.html

тульская область

россия

тула

суворовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Операция по спасению бобров в Тульской области Спасение бобров сотрудниками МЧС Тульской области 2022-10-18T17:14 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, тульская область, россия, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суворовский район