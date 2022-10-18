https://ria.ru/20221018/bobry-1824926624.html
В Тульской области пожарные спасли двух бобров
В Тульской области пожарные спасли двух бобров - РИА Новости, 18.10.2022
В Тульской области пожарные спасли двух бобров
Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец, сообщило МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:14
2022-10-18T17:14
2022-10-18T17:26
хорошие новости
происшествия
тульская область
россия
тула
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
суворовский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец, сообщило МЧС в своем Telegram-канале."Помощь спасателей понадобилась бобрам, упавшим в пустой колодец. На помощь животным пришли сотрудники 102-й пожарной части села Кулешова", — написало ведомство.Как рассказали в пресс-службе, работники МЧС постепенно заполнили колодец водой с помощью пожарных рукавов, благодаря чему удалось вызволить застрявших животных.Необычная спасательная операция прошла в Суворовском районе Тульской области.
https://ria.ru/20221003/kosulya-1821100707.html
тульская область
россия
тула
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Операция по спасению бобров в Тульской области
Спасение бобров сотрудниками МЧС Тульской области
2022-10-18T17:14
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, россия, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суворовский район
Хорошие новости, Происшествия, Тульская область, Россия, Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Суворовский район
17:14 18.10.2022 (обновлено: 17:26 18.10.2022)
В Тульской области пожарные спасли двух бобров
Пожарные в Тульской области спасли двух бобров, упавших в пустой колодец