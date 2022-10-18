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Германия поставила в Грецию БМП на замену отправленных Украине машин - РИА Новости, 18.10.2022
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Германия поставила в Грецию БМП на замену отправленных Украине машин
Германия поставила в Грецию БМП на замену отправленных Украине машин - РИА Новости, 18.10.2022
Германия поставила в Грецию БМП на замену отправленных Украине машин
В Грецию прибыли первые немецкие бронемашины Marder 1, которые заменят отправляемые на Украину БМП-1, сообщил греческий новостной портал ptisidiastima.com... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:49
2022-10-18T13:39
в мире
кириакос мицотакис
греция
украина
германия
министерство национальной обороны греции
бмп-1
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АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. В Грецию прибыли первые немецкие бронемашины Marder 1, которые заменят отправляемые на Украину БМП-1, сообщил греческий новостной портал ptisidiastima.com ("Полет и космос").Ранее Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, страна получит равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первоначально сообщалось, что отправят примерно 120 машин, однако затем греческий премьер Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии.Министерство национальной обороны Греции сообщило 16 сентября, что Греция отправит на Украину 40 бронированных машин пехоты БМП-1, взамен получит столько же немецких бронемашин."Первые греческие Marder 1 пересекли границу на таможне в Эксохи и теперь находятся на греческой земле. План осуществляется нормально, и первые 40 Marder 1 будут доставлены в Грецию в кратчайшие сроки", - сообщил портал.Портал считает замену бронемашин позитивным для обороны страны событием, хотя многие специалисты критиковали Marder 1 и заявляли, что боевые возможности этой машины ниже, чем у БМП-1 советского производства."Marder - это беспрецедентная модернизация маневренных возможностей греческой пехоты", - пишет портал.Машины сразу после необходимых проверок будут направлены в передовые части, в частности, в район Эвроса на границе с Турцией."В то же время Греция немедленно передаст устаревшие БМП-1 Украине под ответственность украинского правительства", - заявил портал и призвал заменить другие системы греческих вооруженных сил.Как отмечает портал Euractiv со ссылкой на источник, Германия 16 октября отправила Греции шесть БМП немецкого производства Marder.По данным источника портала, еще 14 БМП должны прибыть в Грецию до 21 октября. Источник добавил, что пока нет информации, когда будут поставлены оставшиеся 20 единиц техники.
https://ria.ru/20221017/kiev-1824565314.html
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в мире, кириакос мицотакис, греция, украина, германия, министерство национальной обороны греции, бмп-1
В мире, Кириакос Мицотакис, Греция, Украина, Германия, Министерство национальной обороны Греции, БМП-1
12:49 18.10.2022 (обновлено: 13:39 18.10.2022)
 
Германия поставила в Грецию БМП на замену отправленных Украине машин

СМИ: первые немецкие БМП прибыли в Грецию на замену направляемых на Украину машин

© AFP 2022 / Patrik StollarzБоевая машина пехоты Marder ВС Германии
Боевая машина пехоты Marder ВС Германии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
Боевая машина пехоты Marder ВС Германии. Архивное фото
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АФИНЫ, 18 окт – РИА Новости. В Грецию прибыли первые немецкие бронемашины Marder 1, которые заменят отправляемые на Украину БМП-1, сообщил греческий новостной портал ptisidiastima.com ("Полет и космос").
Ранее Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, страна получит равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Первоначально сообщалось, что отправят примерно 120 машин, однако затем греческий премьер Кириакос Мицотакис сообщил, что Греция отправит на Украину "очень небольшое" количество бронемашин, 20-30 единиц, при условии замены их в греческих ВС современной техникой из Германии.
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Министерство национальной обороны Греции сообщило 16 сентября, что Греция отправит на Украину 40 бронированных машин пехоты БМП-1, взамен получит столько же немецких бронемашин.
"Первые греческие Marder 1 пересекли границу на таможне в Эксохи и теперь находятся на греческой земле. План осуществляется нормально, и первые 40 Marder 1 будут доставлены в Грецию в кратчайшие сроки", - сообщил портал.
Портал считает замену бронемашин позитивным для обороны страны событием, хотя многие специалисты критиковали Marder 1 и заявляли, что боевые возможности этой машины ниже, чем у БМП-1 советского производства.
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"Marder - это беспрецедентная модернизация маневренных возможностей греческой пехоты", - пишет портал.
Машины сразу после необходимых проверок будут направлены в передовые части, в частности, в район Эвроса на границе с Турцией.
"В то же время Греция немедленно передаст устаревшие БМП-1 Украине под ответственность украинского правительства", - заявил портал и призвал заменить другие системы греческих вооруженных сил.
Как отмечает портал Euractiv со ссылкой на источник, Германия 16 октября отправила Греции шесть БМП немецкого производства Marder.
По данным источника портала, еще 14 БМП должны прибыть в Грецию до 21 октября. Источник добавил, что пока нет информации, когда будут поставлены оставшиеся 20 единиц техники.
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В миреКириакос МицотакисГрецияУкраинаГерманияМинистерство национальной обороны ГрецииБМП-1
 
 
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