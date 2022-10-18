https://ria.ru/20221018/blinken-1824872447.html

В Сети оскорбили Блинкена после слов о действиях США на Украине

В Сети оскорбили Блинкена после слов о действиях США на Украине - РИА Новости, 18.10.2022

В Сети оскорбили Блинкена после слов о действиях США на Украине

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон противостоит Москве на Украине, чтобы не было конфликтов... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:25

2022-10-18T14:25

2022-10-18T15:36

в мире

энтони блинкен

украина

сша

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон противостоит Москве на Украине, чтобы не было конфликтов в других частях мира. "Госсекретарь США говорит это на весь мир? Это показывает, как Америка терпит поражение на Украине вместе со своими союзниками и что они в отчаянии. Они все еще считают Россию слабой? Блинкен, ты глупец", — написал один из пользователей. "Они уже спровоцировали конфликты в разных частях мира, так что же именно он имеет в виду?" — поддержал другой. "Они все равно возникнут, если другие страны не будут делать то, чего от них хотят США", — отметил третий. "США — это страна, вызывающая конфликты во всем мире. Почему в этом всегда замешаны одни и те же политики и одни и те же НПО", — заявил пользователь. "Каждый конфликт в мире вызван США", — резюмировал читатель. Ранее, выступая в Стэнфордском университете, госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон должен противостоять Москве на Украине, иначе откроется ящик Пандоры, в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221018/zelenskiy-1824777557.html

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

украина

сша

вашингтон (штат)

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, энтони блинкен, украина, сша, вашингтон (штат), россия