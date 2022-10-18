14:25 18.10.2022 (обновлено: 15:36 18.10.2022)
В Сети оскорбили Блинкена после слов о действиях США на Украине
Пользователи Twitter оскорбили госсекретаря Блинкена после слов о действиях США на Украине
© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон противостоит Москве на Украине, чтобы не было конфликтов в других частях мира.
"Госсекретарь США говорит это на весь мир? Это показывает, как Америка терпит поражение на Украине вместе со своими союзниками и что они в отчаянии. Они все еще считают Россию слабой? Блинкен, ты глупец", — написал один из пользователей.
"Госсекретарь США говорит это на весь мир? Это показывает, как Америка терпит поражение на Украине вместе со своими союзниками и что они в отчаянии. Они все еще считают Россию слабой? Блинкен, ты глупец", — написал один из пользователей.
"Они уже спровоцировали конфликты в разных частях мира, так что же именно он имеет в виду?" — поддержал другой.
"Они все равно возникнут, если другие страны не будут делать то, чего от них хотят США", — отметил третий.
"США — это страна, вызывающая конфликты во всем мире. Почему в этом всегда замешаны одни и те же политики и одни и те же НПО", — заявил пользователь.
"Каждый конфликт в мире вызван США", — резюмировал читатель.
Ранее, выступая в Стэнфордском университете, госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон должен противостоять Москве на Украине, иначе откроется ящик Пандоры, в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
"Они все равно возникнут, если другие страны не будут делать то, чего от них хотят США", — отметил третий.
"США — это страна, вызывающая конфликты во всем мире. Почему в этом всегда замешаны одни и те же политики и одни и те же НПО", — заявил пользователь.
"Каждый конфликт в мире вызван США", — резюмировал читатель.
Ранее, выступая в Стэнфордском университете, госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон должен противостоять Москве на Украине, иначе откроется ящик Пандоры, в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.